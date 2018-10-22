«Иннополис» признан неэффективной экономической зоной

По итогам проверки Счетной палаты, ОЭЗ «Иннополис» попала в список неэффективных особых экономических зон. В общей сложности неэффективными были признаны 10 зон из 25, которые сейчас функционируют в России.

Неэффективный «Иннополис»

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Иннополис» в Татарстане, наряду с еще некоторыми ОЭЗ, до сих пор не может быть признана эффективной. К такому выводу пришла Счетная палата, обнародовавшая результаты анализа работы ОЭЗ. В ведомстве отмечают недостаточность тех мер, которые Правительство принимает для вывода механизма ОЭЗ на уровень эффективности.

Напомним, что ОЭЗ «Иннополис» территориально является фрагментом строящегося одноименного города неподалеку от Казани, занимая примерно пятую часть выделенного под него участка. Строительство города Иннополис во многом связано с именем бывшего главы Минкомсвязи Николая Никифорова, который отвечал в Татарстане за информационные технологии в тот момент, когда в республике зародилась идея создания ИТ-города. Уже переехав в Москву в 2012 г., Никифоров пристально следил за ходом строительства, публикуя новости об этом в личном Твитере, а в 2015 г. участвовал в официальном открытии нового города.



Счетная палата проанализировала состояние в общей сложности 25 зон в 22 регионах, то есть всех ОЭЗ, существовавших в России по состоянию на 1 сентября 2018 г., и признала неэффективными 10 из них. Финансирование неэффективных зон из бюджета достигает 55,1 млрд руб. Кроме того, они привлекли инвестиции в размере 7,6 млрд руб.

Непосредственное отношение к ИТ из всех неэффективных ОЭЗ имеет только «Иннополис», которая является зоной технико-внедренческого типа (ТВТ), его также называют инновационным типом. В России существуют и другие типы ОЭЗ: туристско-рекреационный (ТРТ), портовый (ПОЭЗ) и промышленно-производственный (ППТ).

Помимо ОЭЗ ТВТ «Иннополис», в список неэффективных зон вошли ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань», ПОЭЗ «Ульяновск», ОЭЗ ППТ «Моглино», ОЭЗ туристического кластера под управлением АО «Курорты Северного Кавказа».

Причины неэффективности

В числе причин неэффективной работы ОЭЗ Счетная палата называет ненадлежащее управление со стороны Минэкономразвития, региональных властей и управляющих компаний. В частности, по состоянию на 1 июля 2018 г. по 12 из 20 ОЭЗ, которые были переданы под управление регионов, не были утверждены перечни объектов инфраструктуры. Создание и развитие ОЭЗ проходило в замедленном темпе, сроки строительства объектов инфраструктуры затягивались, и в некоторых случаях в связи с этим возрастала стоимость строительства.

По состоянию на 1 июля 2018 г. отсутствовал утвержденный порядок компенсации со стороны властей затрат на создание инфраструктуры ОЭЗ. Уже созданные объекты не могут начать работать, поскольку в ряде случаев нет возможности обеспечить нагрузку, соответствующую их мощности. В настоящий момент загрузка объектов инфраструктуры ОЭЗ составляет порядка 48%.

«Иннополис» попал в список неэффективных особых экономических зон

Еще одним показателем недостаточно эффективного менеджмента со стороны управляющих компаний и регионов является низкая доля в общей полезной площади ОЭЗ земельных участков, которые используются резидентами. По состоянию на 1 января 2018 г. этот показатель составлял около 38%.

Как отметил на коллегии Счетной палаты аудитор ведомства Сергей Агапцов, причиной принятия непроработанных управленческих решений является отсутствие документа стратегического планирования по единому механизму создания и функционирования инструментов развития территории России. В результате принятия таких решений бюджетные средства расходовались без достижения требуемого результата.

Одновременно Счетная палата отмечает несовершенство правил оценки эффективности функционирования ОЭЗ и заявляет о необходимости их доработки. Те показатели, которые сейчас использует Минэкономразвития, чтобы охарактеризовать ситуацию в зонах, не дают возможности оценить рост обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей экономики, туризма, доступность санаторно-курортной сферы, рост новых видов продукции и технологий за счет механизма ОЭЗ. При этом плановые и фактические показатели, фигурирующие в отчете Минэкономразвития об оценке эффективности работы ОЭЗ, не соответствуют госпрограмме «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Финансирование ОЭЗ

В общей сложности в 2005-2017 гг. в России было создано 36 особых экономических зон в 31 регионе. Однако в 2010-2017 гг. 11 из них пришлось закрыть в связи с неэффективностью работы и некорректным управлением. На создание и развитие 11 закрытых зон было потрачено 4,5 млрд руб. бюджетных средств.

Если говорить о всех российских ОЭЗ, то в 2006-2018 гг. они получили на свое создание и развитие около 201,2 млрд руб. бюджетных средств. При этом 131,4 млрд руб. из этой суммы поступило из федерального бюджета, а еще 69,8 млрд руб. — из бюджетов регионов, на территории которых расположены ОЭЗ.

На строительство объектов инфраструктуры по состоянию на 1 января 2018 г. было привлечено 491,9 млрд руб., если учитывать вместе все источники финансирования. Из этой суммы 254 млрд руб. являются бюджетными средствами.

Счетная палата отмечает, что источники финансирования строительства объектов ОЭЗ на сумму 197,8 млрд руб. определить не удалось. Это значит, что в будущем эти затраты, возможно, придется покрывать из федерального бюджета. По состоянию на 2018 г. стоимость объектов инфраструктуры, необеспеченных финансированием, выросла в 2,6 раза, если сравнивать с 2017 г.

Инвестиции как залог успеха

Счетная палата отмечает, что в течение последних 12 лет резиденты российских ОЭЗ инвестировали в них в общей сложности 292,1 млрд руб. Порядка 66,7% этой суммы были привлечены резидентами трех ОЭЗ, расположенных в Республике Татарстан («Алабуга»), в Липецкой области, в Санкт-Петербурге.

«Условно эффективными можно признать деятельность только некоторых ОЭЗ, созданных на территориях Республики Татарстан («Алабуга»), Липецкой области, в Санкт-Петербурге, так как в основном по данным зонам объем осуществленных резидентами инвестиций существенно превысил объем вложенных средств федерального бюджета. Однако данные ОЭЗ изначально создавались в субъектах с благоприятным предпринимательским и инвестиционным климатом», — отметил Агапцов. ОЭЗ «Алабуга» является зоной промышленно-производственного типа.

По итогам проверки Счетной палаты президенту и правительству будут направлены информационные письма. Отчет о результатах анализа будет направлен в палаты Федерального Собрания.

История создания Иннополиса

Создание Иннополиса на земельном участке в 1200 га стартовало 9 июня 2012 г., когда на строительной площадке в ходе торжественной церемонии открытия премьер Дмитрий Медведев заложил капсулу с посланием будущим жителям города.

Начало федерального финансирования проекта положило постановление правительства от 1 ноября 2012 г., в соответствии с которым почти 300 га территории проекта присваивался статус особой экономической зоны технико-внедренческого типа. Документ предписывал Минэкономразвития и Минфину при формировании федерального бюджета предусмотреть выделение на ОЭЗ до 15 млрд руб. до 2015 г. Кроме того в постановлении было указано, что не менее 50% от размера этой суммы в ОЭЗ должен был добавить регион из своего бюджета — на строительство инженерной, транспортной, инновационной, социальной и иной инфраструктуры.

Вторая часть федеральных вливаний в город была определена распоряжением правительства от 27 июня 2013 г. о создании территориально обособленного инновационного центра «Иннополис», а по сути — одноименного университета и его инфраструктуры. Из федерального бюджета на его строительство было выделено 4,73 млрд руб. — на 2013-2015 гг.

Проект также привлекает внебюджетные средства. Так в 2013 г. на операционную деятельность университета спонсоры выделили 462,6 млн руб., а в ноябре 2014 г. Роман Шайхутдинов сообщил, что для строительства жилищных объектов города найден инвестор, готовый вложиться на сумму порядка 3,5 млрд руб.

Основная цель всего проекта — создание городской экосистемы, обеспечивающей качественную подготовку, высокий уровень жизни и эффективную работу специалистов в инновационных отраслях, в первую очередь в ИТ. Перспективная численность города к 2030 г. достигнет 155 тыс. человек, из них 60 тыс. — специалисты.