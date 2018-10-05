Ответ на санкции США: Россия готова создавать альтернативу платежной системы SWIFT

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Россия готова присоединиться к разработке альтернативной платежной системы, аналогичной SWIFT. Создание такого финансового инструмента обсуждают европейские правительства, недовольные тем, что SWIFT испытывает влияние со стороны США.

Заявление Силуанова

Россия готова принять участие в процессе создания новой платежной системы, аналогичной SWIFT. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«Вы знаете, что прошла информация о рассмотрении вопроса о создании такой системы “евро-SWIFT” для расчетов, которые будут осуществляться исключительно среди европейских банков, европейских финансовых институтов по расчетам, в том числе и за нефть и нефтепродукты, другие сырьевые товары», — приводит его слова информационное агентство «Интерфакс».

Силуанов отметил, что Россия готова присоединиться к этой инициативе. Он пояснил, что видит в этом и «выход и ответ» по отношению к американским санкциям против компаний и банков, которые производят расчеты в долларах.

Напомним, общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, SWIFT) представляет собой защищенную сеть и набор сервисов для безопасной передачи информации о платежах. По состоянию на 2015 г. к сервисам SWIFT были подключены более 11 тыс. банковских и финансовых организаций в 200 странах мира, которые передавали друг другу через систему более 15 млн сообщений ежедневно.



О какой системе идет речь

В конце августа 2018 г. Франция и Германия сообщили, что заняты разработкой альтернативных платежных решений, которые помогут странам вроде Ирана обойти санкции США. Издание Bloomberg писало, что в переговорах по этому вопросу принимает участие также Великобритания. Созданием альтернативных платежных систем указанные страны намерены озадачить свои центробанки.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр (Bruno Le Maire) пояснил, что при существующем положении вещей европейские страны становятся косвенными жертвами американских санкций. Собственный европейский финансовый инструмент, независимый от США, должен положить конец этой ситуации. Он отметил, что США имеют влияние на существующие платежные каналы, в том числе на Европейский инвестиционный банк (EIB), и это затрудняет их использование.

Россия может присоединиться к проекту европейских государств по созданию альтернативы SWIFT

В свою очередь, глава МИД Германии Хайко Маас (Heiko Maas) сообщил, что европейские страны ищут пути таким образом модернизировать платежные системы типа SWIFT, чтобы они начали функционировать более независимо от США. В качестве причины он указал «внезапные и несогласованные» санкции США против России, Китая, Турции и других торговых партнеров Европы. Торговая политика президента США Дональда Трампа (Donald Trump) и возобновление им санкций против Ирана способствует росту напряженности в европейско-американских отношениях.

Угроза отключения России от SWIFT

Напомним, в сентябре 2014 г. Европарламент рекомендовал ЕС отключить Россию от системы SWIFT. В ответ на это в самой SWIFT заявили, что подобные меры нарушат право организации на ведение бизнеса и на собственность. Представители SWIFT, штаб-квартира которой находится в Бельгии, признались, что время от времени они испытывают давление со стороны некоторых государств, принуждающих их к отключению от системы различных финансовых институтов.

На тот момент к SWIFT были подключены более 600 российских банков. По количеству пользователей системы SWIFT Россия занимала второе место после США (хотя по объему передаваемых сообщений уступала многим странам). Несмотря на то, что отключение не произошло, в августе 2014 г. Минфин совместно с ЦБ подготовили законопроект о создании собственного аналога SWIFT для внутрироссийских операций, который начал работу в декабре 2014 г.

В 2012 г. из-за санкций иранские банки были отключены от системы SWIFT, на некоторое время потеряв возможность совершать международные финансовые операции. Это стало первым подобным случаем в истории сервиса.