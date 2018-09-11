Знаменитая игра Pokémon Go пришла в Россию

Через 26 месяцев после первого запуска мобильная VR-игра Pokémon Go наконец-то появилась в российских магазинах приложений App Store и Google Play.

Когда совсем уже не ждешь

Мобильная игра Pokémon Go авторства компании Niantic стала доступна для пользователей из России в магазинах мобильных приложений Apple App Store и Google Play в самой последней версии 0.117.2, спустя два года после первого запуска в США, Австралии и Новой Зеландии.

Официального сообщения о запуске игры в России от Niantic не поступало. Русскоязычная версия сайта Pokémon Go до сих пор не представлена, равно как и нет выбора России в списке стран с официальным доступом к игре.

Игру Pokémon Go часто называют самым первым мобильным приложением, объединившим сервисы геопозиционирования и технологии дополненной реальности с активным отдыхом на открытом воздухе. Несмотря на критику за повышенную аварийность на дорогах и случаи нарушения общественного порядка, игра очень быстро завоевала глобальную популярность.

Неназванной долей в Niantic и 32% акций компании The Pokémon Company, управляющей медиафраншизой Pokémon, владеет японский издатель игр Nintendo.

Трудности на пути глобальной экспансии бульбозавров

В первые месяцы игра страдала от частых сбоев сервера на протяжении нескольких дней после запуска в отдельных странах ввиду его перегрузки, в том числе, в Австралии, в ряде стран ЕС и в Канаде.

Официальный сайт Pokémon Go

Несмотря на запуск игры в большинстве стран Европы, Азии, Америк и Австралии, игра Pokémon Go до сих пор не доступна официально в ряде стран. Запуск в России планировался на июль 2016 г., но по неназванным причинам так и не состоялся, в связи с чем российским фанатам Pokémon Go приходилось идти на ряд технологических хитростей для регистрации и запуска игры.

Так, в Китае Pokémon Go до сих пор не представлена по причине имеющегося запрета в стране на использование геолокационных и других сервисов Google. По этой причине на территории Китая нет покемонов, и китайские игроки в Pokémon Go вынуждены идентифицироваться через австралийский App Store и приложения для GPS спуфинга для доступа к службам Google.

Скриншоты игры Pokémon Go

В Иране и ряде других стран игра полностью запрещена ввиду аварий и нарушений общественного порядка, возникавших при спонтанной массовой охоте за покемонами.

На Тайване, в свою очередь, туристические фирмы начали предлагать любителям Pokémon Go туристические пакеты для ловли покемонов как в своей стране, так и в других странах.

Pokémon Go как первый феномен игровой дополненной реальности

Бесплатная многопользовательская ролевая мобильная игра Pokémon Go основе сервисов геопозиционирования и дополненной реальности позволяет находить и захватывать виртуальных зверушек – «покемонов», с помощью мобильных устройств с сервисом GPS. Коммерциализация проекта построена на покупках дополнительных предметов в игре.

Игра очень быстро завоевала глобальную популярность и долго продержалась в списке наиболее популярных мобильных приложений. В настоящее время число загрузок игры в официальном магазине Google Play составляет 28,5 млн, однако суммарное число загрузок Pokémon Go оценивается более чем в 100 млн – главным образом, за счет многочисленных загрузок неофициальных взломанных версий в странах и регионах без официальной поддержки игры.

По данным исследователей рынка мобильных приложений App Annie, в первые семь месяцев после запуска игра Pokémon Go принесла $1 млрд выручки и продержалась 74 дня в топе App Store по доходам.