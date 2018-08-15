В России беспилотникам разрешат свободно летать на высоте до 150 метров

Правительство утвердило шаги для регулирования работы беспилотной авиации в России. Планируется разрешить свободные полеты на высоте до 150 м, обеспечить сертификацию информационных систем беспилотников, определить ответственность беспилотного судна перед пассажирами и определить порядок расследования авиапроисшествий с беспилотниками.

Проблемы российской авиации в России

Правительство России утвердило дорожную карту по совершенствованию законодательства и снятию административных барьеров в целях реализации другой дорожной карты (ДК) - «Аэронет».

ДК «Аэронет» была утверждена Советом по модернизации экономики и инновационному развитию при Президенте России в 2015 г. Этот документ описывает развитие в России рынка беспилотной авиации и являются частью проекта Национальной технологической инициативвы (НТИ).

Новая ДК указывает на проблемы рынка беспилотной авиации. Это: недостаточное регулирование в рамках воздушного законодательства деятельности гражданских беспилотных авиационных систем (БАС); недостаточная отработка и учет правовых и экономических предпосылок для формирования благоприятных нормативных условий; отсутствие необходимых регулятивных условий для применения БАС в отдельных сферах экономической деятельности (в геодезии, картографии, кадастровой деятельности) и избыточный режим секретности для использования материалов воздушной съемки при очевидных механизмах упрощения процедур без ущерба для сохранения государственной тайны.

Кроме того авторы документа указывают на проблему стандартизации технологий с недосказанной технической и экономической эффективностью, влекущей блокирование инициатив развития инновационных подходов и технологий интеграции беспилотных гражданских воздушных судов в воздушное пространство.

В дорожной карте «Аэронет» беспилотникам обещаны свободные полеты на высоте до 150 метров

Самым важным сдерживающим фактором для развития рынка является отсутствие практической возможности легального коммерческого использования БАС, в том числе по причине отсутствия процедур, регламентирующих деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих эксплуатацию беспилотных авиационных систем. В частности, не урегулирован вопрос государственного учета беспилотных гражданских воздушных судов (БГВС) с максимальной взлетной массой до 30 кг, отсутствует утвержденный порядок сертификации БАС и выдачи подтверждающих летную годность документов и т.д.

Регистрация и идентификация беспилотных летательных аппаратов

Согласно дорожной карте, в 2018 г. будет определен порядок государственной регистрации беспилотных гражданских судов с максимальной взлетной массой не более 30 кг. В 2017 г. вступили в силу изменения в законодательство, обязывавшие проводить регистрацию беспилотных летательных аппаратов весом от 250 г до 30 кг. Но в отличие от судов весом более 30 кг, отсутствует порядок соответствующей регистрации.

Также будет утвержден профессиональный стандарт «специалиста по эксплуатации беспилотных авиационных систем, включающий в себя одно или несколько беспилотных гражданских судов с взлетной массой не более 30 кг».

В 2019 г. будет определен порядок учета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 250 г до 30 кг. Будет обеспечена возможность идентификации беспилотных гражданских воздушных судов и их владельцев и установлен контроль за обращением и использованием беспилотных гражданских судов массой до 30 кг.

Будет определен порядок подготовки к полету беспилотной авиационной системы и экипажа беспилотного гражданского судна, включая осуществление контроля за их готовностью и порядок выполнения полета БАС.

Также будут определены порядок и процедуры проведения подтверждения соответствия требованиям федеральных авиационных правил физических и юридических лиц, осуществляющих и обеспечивающих выполнение авиационных работ с использованием беспилотных систем. В том числе будет определен закрытый перечень авиационных работ, для производства которых будет необходимо наличие у данных лиц сертификата эксплуатанта с установлением его формы и порядка выдачи.

Будут определены общие правила выполнения авиационных работ, включая работы с применением беспилотных авиационных систем. Из Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» будут исключены положения о лицензировании деятельности по осуществлению перевозок воздушным транспортом пассажиров и грузов.

Также будут определены правила нанесения на беспилотные гражданские воздушные суда государственных и регистрационных опознавательных знаков и товарных знаков. Речь идет о создании унифицированный системы регистрационных опознавательных знаков для идентификации беспилотных гражданских воздушных судов.

Свободные полеты на высоте до 150 м

Будет определен порядок использования воздушного пространства для беспилотных гражданских воздушных судов, используемых по правилам визуальных полетов на высоте до 150 м, кроме зон с ограниченной видимостью.

Сейчас для полетов беспилотных летательных аппаратов необходимо получать разрешения, в том числе в воздушном пространстве класса G, где обычные суда летают на уведомительном основании по правилам визуальных полетов.

Авторы документа предлагают определить порядок использования сегрегированного воздушного пространства для более чем одного БГВС без необходимости получения разрешения в Единой системе организации воздушного движения, не создавая при этом угрозы безопасности воздушным судам с экипажем на борту и другим беспилотным судам.

Данные меры создадут условия для развития авиамодельного спорта и реализации образовательных программ по обучению операторов беспилотных систем. Кроме того, будут созданы условия для развития рынков, требующих одновременного применения нескольких гражданских воздушных судов в целях оптимизации процессов и повышения качества работ, и для развития технологий выполнения полетов несколькими БГВС одновременно в сегрегированном воздушном пространстве.

Спасательные работы с помощью беспилотников

Будет сформирован перечень отдельных территорий, на которых устанавливается особый порядок выполнения геодезических и картографических работ, в виде перечня листов государственной топографической карты масштаба 1:25000.

Меры поддержки, предусмотренные законодательством о государственном регулировании авиации, будут распространены на беспилотные авиационные системы. Кроме того, будет определен порядок проведения соревнований регионального и федерального уровня по авиамоделированию различных видов авиамоделей.

Будут определены требования к кандидатам на получение свидетельства специалиста авиационного персонала, включая порядок проведения проверки кандидата на получение такого свидетельства, форму и порядок его выдачи. Будет определен порядок, срок и периодичность подготовки авиационного персонала беспилотной авиационной системы согласно перечню специалистов авиационного персонала.

Действия единой системы авиационно-космического поиска и спасения в России будет распространено для целей проведения поисковых и аварийно-спасательных работ с использованием беспилотных гражданских воздушных судов, что приведет к существенному снижению стоимости таких мероприятий. В том числе будет определен порядок предоставления субсидий участвующим в поисково-спасательных операциях и в обеспечение юридическим и физическим лицам, осуществляющим эксплуатацию беспилотных авиационных систем.

Ответственность владельца беспилотника перед пассажирами

В 2020 г. будет исключена процедура регистрации прав на беспилотные гражданские воздушные суда (как самостоятельного действия) путем объединения данной процедуры с процедурой государственной регистрации судов в Государственном реестре гражданских воздушных судов России. Это позволит создать условия, необходимые для полноценного вовлечения БГВС как имущественного объекта в хозяйственный оборот и привлечения в отрасль кредитных организаций и инвестиций.

Будут определены требования, порядок и процедуры проведения подтверждения соответствия требованиям федеральных авиационных правил юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих коммерческие перевозки с использованием беспилотных авиационных систем.

Будет определен порядок обеспечения ответственности владельца беспилотного гражданского воздушного судна перед третьими лицами за причинение вреда при эксплуатации беспилотного гражданского воздушного судна. Также будет обеспечена ответственность перед заказчиками авиационных работ за причинение вреда от проведения таких работ, а перед пассажирами и владельцами груза при осуществлении коммерческих перевозок с использованием БАС - за причинение вреда жизни и здоровью и за недостачу и порчу багажа.

Будут определены требования и порядок подтверждения соответствия требованиям федеральных авиационных правил юридических лиц, осуществляющих разработку и изготовление беспилотных авиационных систем в составе с беспилотными гражданским воздушным судном максимальной взлетной массой более 30 кг и их элементов. В том числу будут установлены формы и порядка выдачи такого документа.

Аналогичным образом будет установлен порядок подтверждения соответствия требованиям федеральных авиационных правил юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих техническое обслуживание беспилотных авиационных систем в составе беспилотных гражданских воздушным судов массой более 30 кг.

Будет оптимизирована процедура лицензирования деятельности по разработку, изготовлению и ремонту беспилотных авиационных систем. Речь идет об устранении правовой неопределенности в части разработки беспилотных авиационных систем, включающих беспилотные гражданские авиационные суда массой до 30 кг.

Сертификация информационных систем беспилотников

Также будет определен порядок проведения обязательной сертификации пилотируемых гражданских воздушных судов, беспилотных авиационных систем и их элементов, авиационных двигателей, воздушных винтов и бортового авиационного оборудования гражданских воздушных судов, в том числе произведенных за рубежом и вводимых в России с целью эксплуатации. На рынок будут допускаться только сертифицированные беспилотные системы.

Кроме того, будут определены требования летной годности, разработанные и утвержденные для беспилотных гражданских воздушных судов. Будет определен порядок выдачи сертификата летной годности беспилотных информационных систем и порядок прохождения испытаний и проверок, завершающийся выдачей сертификатов на БАС и их элементы, включая авиационный двигатель и воздушный винт. В том числе будет определена форма соответствующего сертификата или акта оценки конкретной беспилотной авиационной системы, включающей в себя беспилотное гражданское воздушное массой более 30 кг.

Будет определен порядок подтверждения соответствия юридических лиц, осуществляющих обеспечение авиационной безопасности при эксплуатации БАС. Также будут определены требования к организациями, осуществляющим образовательную деятельность по подготовке специалистов авиационного персонала беспилотных авиационных систем.

Радиосвязь между беспилотниками и расследование авиаинцидентов

В 2021 г. будут определены требования и порядок ведения радиосвязи между экипажами беспилотного гражданского воздушного судна и соответствующим органом обслуживания воздушного судна. Это необходимо для создания условий безопасной интеграции БАС в общее воздушное пространство совместно с пилотируемыми воздушными судами.

Также будет определен порядок расследований, классификации и учета авиационных происшествий с БАС, включающими БГВС с максимальной взлетной массой до 30 кг. Расследования будут проводиться силами специального уполномоченного отраслевого центра на базе профессиональной ассоциации.

В 2022 г. будут определены основные требования по авиационной безопасности и порядок их выполнения эксплуатантами БАС. Будет создан механизм обязательного наступления ответственности за нарушением правил безопасности при эксплуатации беспилотных авиационных систем, в том числе будет проведена дифференциация ответственности в зависимости от типа беспилотного гражданского судна.