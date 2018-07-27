Знаменитый корпоративный мессенджер HipChat закрыт и продан конкурирующему Slack

Чат HipChat и мессенджер Stride компании Atlassian будут закрыты, все их пользователи будут переведены в Slack. Atlassian продолжит интегрировать свои сервисы в Slack, усиливая конкуренцию с Microsoft Teams.

Свернуть проекты чтобы выжить

Компании Slack и Atlassian объявили о партнерстве, в рамках которого Atlassian закрывает свои корпоративные мессенджеры Hipchat и Stride, и предлагает их пользователям мигрировать в мессенджер Slack, говорится в совместном заявлении компаний.

В рамках сделки Slack согласилась приобрести интеллектуальные права на решения Hipchat Cloud и Stride. при этом Atlassian в ответ внесет «небольшие, но символически важные» инвестиции в Slack.

Точный размер вклада Atlassian стороны не раскрывают, как и сумму, которую планирует затратить Slack в ближайшие три года на полный выкуп баз пользователей HipChat и Stride.

Осенью 2017 г. компания Slack, которая на тот момент оценивалась в $5,1 млрд, получила очередной раунд инвестиций в размере $250 млн. На тот момент в компании отметили, что полученные средства планируется зарезервировать, поскольку компания потратила не все средства с прошлых инвестиционных раундов.

В совместном заявлении Atlassian и Slack также говорится, что компании намерены сфокусировать свое внимание над интеграцией Slack с различными сервисами Atlassian, такими как Jira, Trello, Bitbucket, Confluence и другими.

Подробности сделки

Компания Slack известна как разработчик одноименного корпоративного мессенджера. Сейчас, согласно данным на сайте компании, мессенджером Slack пользуется более 500 тыс. компаний, при этом на платной основе им пользуются более 70 тыс. компаний, включая платные подписки 65 компаний из списка Fortune 100. Ежедневно, по данным Slack, мессенджером пользуются более 8 млн пользователей.

Atlassian продолжит интегрировать в Slack свои сервисы и продукты

Компания Atlassian известна своей системой отслеживания ошибок Jira, также используемой для управления проектами, визуальным инструментом Trello для командной работы над проектами, платформой Bitbucket для совместной работы над кодом и использования репозитория Git, а также корпоративным чатом Hipchat и другими.

Проект собственного корпоративного мессенджера Stride, запущенный Atlassian в сентябре 2017 г., изначально позиционировался в качестве прямого конкурента Slack.

В настоящее время ряд популярных продуктов Atlassian – таких как Jira Cloud, Trello и Bitbucket Cloud уже интегрированы в Slack.

В заявлении Atlassian, сделанном на сайте компании от лица Джоффа Редферна (Joff Redfern), вице-президента по менеджменту продукции, отмечается, что несмотря на серьезные успехи Stride, рынок коммуникаций в реальном времени значительно изменился, и поэтому проект Slack является «лучшим выбором» для клиентов Atlassian.

Таким образом, Atlassian декларирует полный отказ от дальнейшего развития собственных коммуникационных продуктов (включая корпоративный чат HipChat) и планирует сосредоточиться на дальнейшей, более глубокой интеграции между Slack и Jira Cloud, Bitbucket Cloud и Trello, а также продолжить работу над интеграцией в мессенджер других своих продуктов.

Первые результаты по интеграции своих сервисов Slack компания Atlassian обещает представить на своей ежегодной конференции Atlassian Summit, которая пройдет 3-5 сентября 2018 г. в Барселоне.

Конкуренция на рынке корпоративных мессенджеров

Две недели назад CNews писал о том, что Microsoft представила бесплатную версию своего корпоративного мессенджера Microsoft Teams, которая является непосредственным конкурентом мессенджеру Slack.

Бесплатная версия Slack доступна уже с 2014 г., однако в бесплатной версии Teams имеется больше возможностей – таких как большее количество поддерживаемых языков, расширенное хранилище, функция поиска по сообщениям и широкие возможности интеграции со сторонними инструментами. Также в нем можно совершать групповые голосовые и видеозвонки, в то время как бесплатный Slack позволяет звонки только между двумя пользователями.

Помимо этого, мессенджер Microsoft Teams доступен всем подписчикам офисной платформы Microsoft Office, число которых в настоящее время превышает 135 млн.

Мессенджер Slack, в свою очередь, помимо сервисов Atlassian, может также интегрироваться с Google Drive, Dropbox, Box, Heroku, IBM Bluemix, Crashlytics, GitHub, Runscope и Zendesk. В марте 2016 г. в мессенджер были добавлены функции голосовых и видеозвонков, что усилило его позиции в конкуренции со Skype на рынке корпоративных средств коммуникации. В СМИ Slack называют «убийцей» Skype.