Microsoft сделала бесплатным «убийцу» всех корпоративных мессенджеров (не Skype)

Бесплатный Teams

Microsoft запустила бесплатную версию сервиса для обмена сообщениями и совместной работы Teams, о чем компания сообщила в своем блоге. До этого Teams могли пользоваться только подписчики сервиса Office 365. Открытие Teams для широкого круга пользователей на бесплатной основе профильные СМИ расценивают как очередной шаг в конкуренции с корпоративным мессенджером Slack, который предлагает бесплатную версию с момента запуска в 2014 г.

На запуск бесплатного Teams могло также повлиять и появление других конкурентов — Hangouts Chat, который Google в прошлом году включила в состав пакета услуг G Suite, и корпоративный чат от Facebook, появившийся полгода спустя после запуска Teams, пишет ресурс CNBC.

Возможности бесплатной версии

У бесплатной версии Teams есть ограничения — например, количество пользователей не может превышать 300 человек — но в целом Microsoft не рассматривает ее как что-то несерьезное по сравнению с платным вариантом, как это практикует Slack, отмечает CNBC. Бесплатный Teams доступен на большем количестве языков, чем Slack, предлагает расширенное хранилище, функцию поиска по сообщениям и более широкие возможности интеграции со сторонними инструментами. Также в нем можно совершать групповые голосовые и видеозвонки, в то время как бесплатный Slack позволяет звонки только между двумя пользователями.

Важнейшей функцией бесплатного Teams является то, что он дает пользователям доступ к основным приложением пакета Office — Word, Excel, PowerPoint и OneNote, все это интегрировано прямо в Teams. В качестве файлового хранилища используются сервисы SharePoint и OneDrive. Обмен письмами по Exchange и Outlook в бесплатную версию не включен.

Видеоконференция в Microsoft Teams

Уже в нынешнем году Microsoft обещает добавить в бесплатный Teams новые умные функции типа перевода сообщений на разные языки и возможности затемнить фон — чтобы собеседники не могли видеть, что происходит в помещении, где находится пользователь.

Запуск Microsoft Teams

Корпоративный мессенджер Microsoft Teams был запущен в ноябре 2016 г. Он изначально позиционировался как конкурент Slack. Это дали понять и сами создатели Slack — за несколько часов до презентации Teams они опубликовали в газете New York Times длинное, на всю страницу, обращение к Microsoft, где поприветствовали компанию на рынке бизнес-коммуникаций и дали несколько советов, как себя вести.

Microsoft Teams входит в подписку на Office 365. На момент его запуска у Office 365 было 85 млн корпоративных клиентов. Teams включает в себя чат, встречи и заметки. Встречу можно поместить прямо в чат, как и файлы, заметки или проектные доски. Сервис интегрирован с Word, Excel, PowerPoint и OneNote, а также с такими продуктами как SharePoint, Power BI и Planner. Как и в Slack, возможен поиск в чатах, файлах и среди пользователей.

По данным самой Microsoft, по состоянию на март 2018 г. Teams использовался в 200 тыс. организацией. В сентябре 2017 г. Microsoft сообщила, что намерена заменить корпоративный мессенджер Skype for Business на Teams. Напомним, Skype for Business был создан в 2015 г. на основе предыдущего корпоративного мессенджера Microsoft — Lync. Профильные СМИ отмечали, что запуск Teams сам по себе являлся признаком того, что Skype for Business осталось жить недолго.

Что такое Slack

Slack — это корпоративный мессенджер, созданный Стюартом Баттерфилдом (Stewart Butterfield) и запущенный в феврале 2014 г. Название Slack произошло от словосочетания «Searchable Log of All Conversation and Knowledge», то есть «Журнал бесед и данных с функцией поиска». Slack позволяет участникам команды общаться в каналах, приватных группах и непосредственно друг с другом, а также проводить поиск по содержимому бесед.

Может интегрироваться с такими сервисами как Google Drive, Trello, Dropbox, Box, Heroku, IBM Bluemix, Crashlytics, GitHub, Runscope и Zendesk. В марте 2016 г. в мессенджер были добавлены функции голосовых и видеозвонков, что усилило его позиции в конкуренции со Skype на рынке корпоративных средств коммуникации. В СМИ Slack называют «убийцей» Skype.

В мае 2018 г. компания объявила, что мессенджер используется в 500 тыс. организаций.