При поломке новых MacBook Pro данные спасти невозможно

В MacBook Pro 2018 исчез порт, который в моделях 2016 г. и 2017 г. позволял спасти данные в случае поломки материнской платы. Возможность извлечь данные каким-то другим образом, не через этот порт, была ликвидирована Apple еще в 2016 г.

MacBook Pro 2018 не дает извлечь данные

Если материнская плата MacBook Pro 2018 выйдет из строя, пользователь не сможет перенести свои данные на другое устройство — Apple убрала такую возможность. К такому выводу пришли специалисты сообщества по ремонту техники iFixit, которые завершили исследование новых MacBook Pro, пишет ресурс MacRumors.

Apple анонсировала выпуск обновленной линейки ноутбуков Macbook Pro с панелью Touch Bar в июне. Устройства получили флагманские процессоры Intel вплоть до Core i9, дисплеи True Tone, дискретную графику, до 32 ГБ оперативной памяти и тихие клавиатуры без прежних проблем с залипанием и выпадением кнопок. Однако первые тесты самого мощного 15-дюймового Apple MacBook Pro с Touch Bar 2018 года на базе Intel Core i9 выявили проблемы с перегревом, из-за чего производительность новинки снижается ниже показателей предшественника.

Как можно было извлечь данные раньше

В 2016 г. Apple представила первые MacBook Pro с сенсорной полоской Touch Bar. У этих устройств была еще одна особенность, также обнаруженная в свое время экспертами iFixit — несъемный SSD-накопитель, впаянный в материнскую плату. В тот раз специалисты также предположили, что данные невозможно будет спасти при поломке платы, но оказались не правы — для извлечения данных в моделях 2016 г. и 2017 г. Apple создала специальный прибор.

Прибор визуально представлял собой маленькую черную коробочку, которая подключалась через свой кабель к порту для извлечения данных на материнской плате сломанного MacBook. С помощью другого кабеля — переходника с USB-C на USB-C — прибор подключался к другому MacBook, рабочему. После этого на рабочем MacBook оставалось запустить помощник по миграции данных, чтобы извлечь данные с накопителя на поврежденной плате модели 2016-2017 гг.

Что изменилось в MacBook Pro 2018

Однако в MacBook Pro 2018 разработчики устранили порт для извлечения данных на материнской плате, сделав подключение прибора невозможным. Порт исчез одновременно на моделях с диагональю экрана 13 дюймов и 15 дюймов. MacRumors связался с несколькими источниками в авторизованных центрах обслуживания техники Apple, и источники подтвердили, что MacBook Pro 2018 с Touch Bar несовместим с прибором для миграции данных, соответственно, в случае поломки материнской платы, данные нельзя будет извлечь.

Порт для извлечения данных на материнской плате предыдущего MacBook Pro

Перенос данных с рабочего устройства на другой MacBook по-прежнему возможен. Для этого ОС следует загрузить в режиме внешнего диска, подключиться к другому MacBook через порт Thunderbolt 3 и воспользоваться помощником по миграции данных.

Причины и следствия

Источник MacRumors высказал предположение, что порт для экстренного спасения данных был удален в связи с тем, что в MacBook Pro 2018 имеется специальный чип T2, который обеспечивает аппаратное шифрование SSD-хранилища, как это происходит на iMac Pro.

В распоряжении MacRumors также имеется внутреннее руководство по сервису Apple, в котором техникам советуют поощрять пользователей чаще сохранять данные в систему резервного копирования Time Machine. Совет легко объяснить тем, что другого способа не потерять данные у пользователей теперь нет.

Кроме того, издание выяснило, что внутренняя документация по прибору для извлечения данных не обновлена для использования этого прибора с MacBook Pro 2018. Если же пользователю нужно спасти данные с нерабочего устройства, руководство по сервису рекомендует обратиться к специалистам по извлечению данных — таким компаниям как DriveSavers, Knoll, Seagate или Payam. Как именно эти компании будут разбираться с проблемой, в документах Apple не сказано.