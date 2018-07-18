У самого мощного ноутбука 2018 MacBook Pro проблемы с производительностью. Видео

Первые тесты самого мощного 15-дюймового Apple MacBook Pro с Touch Bar 2018 года на базе Intel Core i9 выявили проблемы с перегревом, из-за чего производительность новинки снижается ниже показателей предшественника.

Перегрев на взлете

Видеоблогер Дейв Ли (Dave Lee), автор популярных обзоров техники на канале YouTube, в ролике с тестированием самой мощной конфигурации 15-дюймового MacBook Pro с Touch Bar на базе процессора Intel Core i9 рассказал о ряде серьезных проблем с производительностью флагманского ноутбука Apple.

В своем видеообзоре Дейв Ли опробовал только что купленный ноутбук MacBook Pro с топовым 6-ядерным процессором Intel Core i9 восьмого поколения с тактовой частотой 2,9 ГГц в режиме рендеринга видео с профессиональным приложением для редактирования видео Adobe Premiere – Apple позиционирует свои флагманские ноутбуки для работы именно с такими «тяжелыми» приложениями.

Через некоторое время после запуска задачи Дейв Ли отметил перегрев системы охлаждения процессора с последующим резким снижением тактовой частоты процессорных ядер, что, в свою очередь, привело к соответствующему резкому падению производительности нового флагмана Apple.

В результате, по словам блоггера, новый MacBook Pro 2018 года завершил рендеринг видео с худшим результатом, чем предыдущая модель ноутбука Apple на базе чипа Intel Core i7.

Шесть пламенных ядер

Среди новых ноутбуков MacBook Pro с Touch Bar 2018 года, впервые представленных Apple на прошлой неделе, модели с 6-ядерными чипами Intel Core i9 появились впервые. Компания предлагает такие конфигурации эксклюзивно для 15-дюймовых топовых моделей в виде апгрейда по цене $300.

В своих экспериментах Ли сравнивал возможности флагманского 15-дюймового MacBook Pro 2018 на 6-ядерном чипе Core i9 2,9 ГГц с Aero 15X и MacBook Pro 2017 года на базе процессора Intel Core i7 с тактовой частотой 2,2 ГГц, который благодаря функции Turbo Boost способен безопасно разгоняться при росте нагрузки до частоты 3,1 ГГц.

Компоновка системы охлаждения MacBook Pro 2018

Процессор Core i9 в новом MacBook Pro также поддерживает технологию Turbo Boost, однако по словам блогера, из-за перегрева системы охлаждения и соответствующего автоматического снижения тактовой частоты (так называемый «троттлинг») он не способен поддерживать в длительном состоянии даже номинальную тактовую частоту 2,9 ГГц. В итоге средняя тактовая частота Core i9 в процессе тестирования оказалась на уровне около 2,2 ГГц, а итоговая производительность нового флагмана упала даже предшественника.

Время рендеринга видео в Premiere Pro на разных устройствах Apple

По словам Ли, эксперимент по сравнению производительности с запуском рендеринга образца видео в Adobe Premiere на новом MacBook Pro закончился через 39 минут, в то время как его старый ноутбук справился с задачей за 35 минут.

Показательно, что после помещения нового MacBook Pro с Core i9 в морозилку ноутбук справился с тем же тестовым заданием всего за 27 минут и наконец победил старый 2017 MacBook Pro.

Особенное разочарование у Дэйва Ли вызвал тот факт, что как процессор Intel Core i9, так и чипсет в новом 15-дюймовом ноутбуке MacBook Pro поставляются разблокированными, то есть, с максимальными возможностями для разгона тактовой частоты. Неудачная компоновка системы охлаждения, по словам Ли, полностью сводит на нет это ключевое преимущество.

Ли также отмечает, что падение частоты процессоров из-за перегрева в режиме интенсивной нагрузке – нормальное типичное явление для ноутбуков, однако в случае с новым флагманским ноутбуком Apple это уже слишком.

Перспективы флагманского MacBook Pro 2018

Официальных комментариев по поводу видео Дейва Ли со стороны Apple еще не было. С технической точки зрения, отмечают обозреватели MacRumors, делать какие-либо выводы по итогам тестирования единичного ноутбука с единичным приложением было бы преждевременно. Так, вполне вероятной может оказаться проблема именно с этим экземпляром MacBook Pro.

Напомним, что версия Macbook Pro 15 с процессором Core i9 2,9 ГГц без предустановленного ПО для редактирования видео стоит порядка $6700 (около 416 тыс. руб.). Это примерно на $300 дешевле настольного Mac Pro в максимальной комплектации с 12-ядерным процессором и оперативной памятью 64 ГБ.

В России цена на новый 15-дюймовый MacBook Pro с Touch Bar начинается от 194 990 руб. Новинка с 6‑ядерным процессором Intel Core i7 восьмого поколения с тактовой частотой 2,6 ГГц (Turbo Boost до 4,3 ГГц), графикой Radeon Pro 560X с 4 ГБ памяти GDDR5 и памятью 16 ГБ DDR4 2400 МГц обойдется в 224 990 pyб. Судя по информации российского зеркала сайта Apple, новые 15-дюймовые MacBook Pro с процессорами Core i9 в России пока недоступны.