«М.Видео» и HP сняли короткометражку-ужастик про зомби на космической станции

«М.Видео» и HP создали короткометражный фильм-игру про космическую станцию, обитателей которой поразил загадочный вирус. Игру можно пройти в виртуальной реальности. Если игрок успешно дойдет до конца, он получит скидку на игровую серию HP. Это первое интерактивное видео для продвижения продукции, созданное в России.

«Миссия OMEN»

Российская сеть магазинов электроники и бытовой техники «М.Видео» совместно с американским производителем техники HP сняли научно-фантастический триллер «Миссия OMEN». Фильм представляет собой интерактивное короткометражное видео, по стилю напоминающее игры Alien: Isolation, Dead Space и Half Life.

Для просмотра видео в виртуальной реальности используется шлем HP OMEN. Фильм переносит пользователя в 2030 г., на космическую станцию OMEN, которая оборудована устройствами из одноименной серии игровых гаджетов HP — там можно увидеть десктопы, ноутбук и аксессуары производителя. Сама станция OMEN выполнена в форме компактного десктопа HP OMEN X, стоящего на док-станции.

По словам Юлии Робакидзе, менеджера по маркетингу направления потребительских ПК HP Inc. в России, это первый в России случай создания интерактивного видео для продвижения продукции. Она также сообщила о положительном восприятии фильма аудиторией. Руководитель департамента «Домашний офис» в «М.Видео» Владимир Чайка отметил, что с помощью видео автору удалось показать в игровой реальности возможности технологий OMEN.

Сюжет игры

Благодаря шлему виртуальной реальности зритель воспринимает события фильма от лица главного героя. По сюжету станция OMEN представляет собой крупнейший проект землян по колонизации космоса. Главный герой должен доставить колонистам технику. В шаттле «М.Видео» он прилетает на станцию и узнает, что ее обитателей поразил загадочный «красный дым», сделавший их чрезвычайно агрессивными.

Совместный фильм-игра «М.Видео» и HP переносит игрока на космическую станцию будущего

В сложившейся ситуации игроку предстоит пройти ряд испытаний, в чем ему поможет техника HP и новые товарищи. В конце фильма герой должен сделать сложный этический выбор, который предопределяет финал. В том случае, если игрок сумеет остаться в живых, ему будет предложено приобрести компьютеры, ноутбуки и VR-гаджеты OMEN со скидкой в 10% на сайте «М.Видео».

Линейка OMEN

В июне 2017 г. HP существенно обновила линейку устройств для киберспорта OMEN. В линейку, в частности, вошел компактный десктоп HP OMEN X, созданный на базе процессоров Intel Core i5 и Core i7 и оборудованный видеоускорителем NVIDIA GeForce GTX 1080. Вместе с десктопом пользователь может приобрести док-станцию к нему, а также рюкзак с четырьмя аккумуляторами и блоком зарядки, что позволит заряжать два запасных аккумулятора во время игры. В России десктоп поступил в продажу в августе 2017 г., цены начинались от 229 тыс. руб.

Также в линейку вошел игровой полноразмерный настольный ПК, созданы на основе процессоров Intel Core i5, Core i7 или AMD Ryzen, с возможностью подключения двух видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX 580. На российском рынке он появился в июле 2017 г. по цене от 68990 руб.

Помимо этого, в линейке представлен ноутбук OMEN 15 с возможностью установки видеокарты до NVIDIA GeForce GTX 1060 (Max Q) и ноутбук OMEN 17, к которому можно подключить карту до NVIDIA GeForce GTX 1070. Omen 17 получил экран UltraHD или дисплей с частотой обновления 120 Гц с поддержкой NVIDIA G-Sync. Ноутбуки, оснащенные дополнительными портами и имеющие повышенную совместимость с VR-устройствами, появились в продаже в июле по цене от 59990 руб. и 63990 руб. соответственно.

Помимо этого, в линейку вошли ускоритель для подключения внешней видеокарты, игровые клавиатура, мышь и гарнитура, а также игровые мониторы HP OMEN 25 и HP OMEN 27.