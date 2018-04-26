Центробанк становится системой мгновенных платежей между физлицами

Оператором готовящейся к запуску в России системы быстрых платежей назначен Центробанк. Система позволит мгновенно переводить деньги между разными банками по таким простым реквизитам, как номер телефона или e-mail. В настоящий момент в четырех банках проходит тестирование прототипа системы.

Система быстрых платежей

Оператором системы быстрых платежей, запуск которой готовит Ассоциация финансовых технологий (АФТ), станет Центробанк. Он будет выступать расчетным центром системы, а операционным, платежным и клиринговым центром станет АО «Национальная система платежных карт» (НСПК). Об этом со ссылкой на сообщение АФТ пишет информационное агентство «Интерфакс».

Организационно-правовая модель системы быстрых платежей уже утверждена наблюдательным советом АФТ, председателем которого является Ольга Скоробогатова, первый зампред Центробанка. Идея системы заключается в том, что через нее можно будет мгновенно осуществлять платежи, счета отправителя и получателя могут при этом находиться в любых банках.

Платежи и переводы будут осуществляться пользователем не по обычным реквизитам, а по упрощенным идентификаторам, таким как номер телефона или электронная почта. Плательщик сможет отправить деньги, используя QR-код или мобильный телефон получателя. Переводить деньги можно будет из мобильного банка, мессенджера, соцсети или через сайт интернет-магазина. Сначала система заработает для физических, а потом и для юридических лиц.

Тестирование системы

В марте АФТ сообщила на своем сайте, что банки, входящие в ассоциацию, уже подключились к прототипу системы быстрых платежей. Речь идет о банках Qiwi, АК Барс, Тинькофф и МТС. В настоящий момент они проверяют возможность перевода средств через систему от физического лица физическому лицу.

Центробанк стал оператором системы быстрых платежей

Следующим этапом должна стать отправка платежей от физического лица юридическому лицу. В частности, будет отработана схема, когда получатель отправляет плательщику запрос на получение средств, что позволит впоследствии пользователям системы мгновенно оплачивать покупки в интернет-магазинах.

Программное обеспечение

Для работы с прототипом банки-участники установили у себя собственное ПО. Основной функционал системы, помимо выставления счетов и проведения платежей, заключается в том, что транзакция проходит от упрощенного идентификатора, то есть номера телефона, до платежного идентификатора, то есть номера счета.

По словам Алексея Рассказова, руководителя направления по развитию розничного платежного пространства АФТ, когда будет доработан прототип и сформулированы требования к промышленному варианту системы, начнется разработка клиентского интерфейса.

Основатели и инвестиции

В феврале гендиректор АФТ Сергей Солонин сообщил в интервью «Интерфаксу», что в создании системы быстрых платежей будет вложено в общей сложности более 1 млрд руб. В декабре 2017 г. наблюдательным советом АФТ было принято решение о назначении ООО «БПЦ банковские технологии» разработчиком прототипа системы.

По словам Солонина, пока что не принято окончательное решение, на какую организацию будет зарегистрирована система. Это может быть отдельное юридическое лицо, сама АФК или НСПК. По мнению Солонина, логичным является вариант НСПК, однако окончательное решение будет зависеть от банков. Время, необходимое на реализацию всего проекта, он оценил в 2-4 года. Предполагается, что для пользователей система заработает в 2019 г.