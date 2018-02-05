Microsoft разделит Windows 10 на 5 категорий. Цены

Microsoft готовит пять новых версий Windows 10, каждая из которых рассчитана на определенный набор аппаратных характеристик. Чем выше характеристики, тем дороже будет стоить ОС.

Новые версии Windows 10

С выходом следующего крупного обновления Windows 10, которое пока что известно под кодовым именем Redstone 4, Microsoft изменит схему лицензирования этой ОС. Компания намерена предложить партнерам пять категорий Windows 10: Entry, Value, Core, Core+ и Advanced. В распоряжении ресурса Thurrott оказалась «дорожная карта» Microsoft, в которой указаны цены на каждую из версий и аппаратные характеристики, которые для них потребуется.

Цены на указанные версии для партнеров Microsoft предусмотрены следующие: $101 за Advanced, $86,66 за Core+, $65,45 за Core, $45 за Value и $25 за Entry. Цены начнут действовать со 2 апреля 2018 г. Выход Redstone 4 ожидается в ближайшие пару месяцев.

Thurrott отмечает, что Microsoft и раньше практиковала повышение цены на те версии Windows, которые устанавливаются на устройства с высокими аппаратными характеристиками. Однако такое значительное снижение цен на ОС для устройств начального уровня фиксируется впервые.

Аппаратные характеристики

Windows 10 Entry рассчитана на процессоры Intel Atom, Celeron или Pentium. Системе требуется 4 или менее ГБ оперативной памяти, 32 или менее ГБ постоянной памяти типа SSD, дисплей с диагональю до 14,1 дюйма включительно для ноутбуков, 11,6 дюйма для устройств «два-в-одном» и планшетов, или же 17 дюймов для устройств «все-в-одном».

Цены на Windows 10 будут варьироваться в зависимости от аппаратных характеристик устройства

Windows 10 Value предназначена для процессоров Intel Atom, Celeron или Pentium. Объем оперативной памяти достигает 4 ГБ включительно, твердотельного накопителя — 64 ГБ, жесткого диска — 500 ГБ. Диагональ дисплея — до 14,1 дюйма включительно.

Windows 10 Core + необходим высокопроизводительный процессор и более 4 ГБ оперативной памяти для всех форм-факторов. Как вариант, эта версия работает с более или 8 ГБ оперативной памяти и разрешением экрана 1920×1080 для ноутбуков и устройств два-в-одном или все-в-одном. Для настольных компьютеров требуется более 8 ГБ оперативной памяти и 2 или более ТБ постоянной памяти любого типа.

Windows 10 Advanced рассчитана на процессоры Intel Core i9 любой конфигурации, или Core i7 с шестью и более ядрами и любой оперативной памятью, или Core i7 с любым количеством ядер и более 16 ГБ оперативной памяти. Допускается также процессоры AMD Threadripper любой конфигурации, или AMD FX и Ryzen7 с оперативной памятью более 16 ГБ. Также подойдет любой процессор, рассчитанный на разрешение экрана 4K UHD, то есть 3840×2160 пикселей.

О Windows 10 Core сообщается лишь то, что она не может быть использована на устройствах с характеристиками, подходящими для Core+ и Advanced.

Наследие Windows 10 S

Несмотря на то, что Microsoft больше не развивает Windows 10 S как самостоятельную операционную систему, каждая из новых версий будет иметь унаследованный от нее режим S, ограничивающий установку приложений на устройстве ассортиментом Windows Store. В этой же дорожной карте Microsoft сообщает, что те пользователи Pro S, которые желают перейти на Windows 10 Pro, должны заплатить за это $49. До этого подобное обновление было бесплатным.

ОС Windows 10 S была представлена Microsoft в начале мая 2017 г. Система рассчитана в первую очередь на нужды образования. Предполагалось, что она составит конкуренцию Chrome OS компании Google, которая устанавливается на хромбуки. Windows 10 S оптимизирована для работы на недорогих устройствах с невысокой производительностью. Система предустанавливалась на ноутбуки Microsoft Surface Laptop.

Одна из главных особенностей Windows 10 S заключается в том, что пользователь не может просто скачать в интернете нужное ему приложение и установить его на свое устройство. Все приложения приходится загружать из магазина Windows Store, который компания открыла в 2012 г., одновременно с запуском Windows 8. Ассортимент магазина велик, но в нем не хватает многих привычных пользователю программ – в частности, популярных браузеров.

В качестве браузера по умолчанию в Windows 10 S используется Microsoft Edge. Поисковой системой по умолчанию является Microsoft Bing. Другими поисковиками можно пользоваться, зайдя непосредственно на их страницы в интернете, но запросы из адресной строки обрабатывает только Bing.