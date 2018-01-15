В США собираются законодательно запретить смартфоны Huawei и ZTE

Законопроект против Huawei и ZTE

В США подготовлен законопроект, который запретит государственным органам и ведомствам использовать технику и услуги китайских компаний Huawei и ZTE. Документ получил название «Закон о защите правительственных коммуникаций США» (Defending U.S. Government Communications Act). Он был предложен конгрессменом от Республиканской партии Майком Конауэем (Mike Conaway), представляющим штат Техас.

В официальном заявлении, которое Конауэй разместил на своем сайте, он утверждает, что продукция Huawei и ZTE представляет собой угрозу национальной безопасности США, и что использование оборудования этих производителей «стало бы приглашением китайской разведки во все аспекты наших жизней». Конгрессмен ссылается на позицию Постоянного специального комитета Палаты представителей США по разведке (HPSCI), который считает, что Huawei может делиться информацией, полученной от американских пользователей, с китайским правительством.

Издание The Information сообщает, что разведывательными комитетами Сената и Палаты представителей в Федеральную комиссию по связи (FCC) США в декабре 2017 г. действительно были направлены письма, в которых речь шла о Huawei. В письмах утверждалось, что техника Huawei может представлять собой угрозу безопасности США, в частности, если китайская компания будет сотрудничать с американскими сотовыми операторами.

Срыв сделки с AT&T

Письма разведывательных комитетов стали причиной того, что крупный американский сотовый оператор AT&T в последний момент отменил договоренность с Huawei о продаже смартфонов китайского производителя через свои сети в США. Huawei намеревалась сообщить о сделке на торговой выставке CES в Лас-Вегасе во вторник, 9 января, однако заявление так и не прозвучало.

Член американского парламента подготовил законопроект о запрете техники Huawei в госорганах

Похожее соглашение намеревался заключить с Huawei и сотовый оператор Verizon, но также отказался от сделки. В обоих случаях речь шла прежде всего о продаже через розничные сети американских операторов смартфона Huawei Mate 10, представленного китайской компанией в октябре 2017 г. Huawei рассчитывала, что смартфон сможет составить конкуренцию новым iPhone в США, пишет издание The New York Times. Без скидки, которую обычно предлагают в своих магазинах американские сотовые операторы, Huawei Mate 10 стоит более $900.

Huawei на американском рынке

В 2012 г. в докладе, представленном американскому парламенту, уже поднимался вопрос о возможности государственного шпионажа со стороны Китая с использованием техники Huawei. Это привело к тому, что в настоящий момент продукция Huawei доступна в США только через онлайн-магазины и немногочисленные физические точки продаж.

Поэтому партнерство с AT&T должно было стать для Huawei первой договоренностью такого рода с крупным сотовым оператором в США, несмотря на то, что китайская компания занимает третье место среди мировых производителей смартфонов, после Samsung и Apple. Состояние американского рынка смартфонов во многом определяется деятельностью четверки крупнейших сотовых операторов: Verizon, AT&T, Sprint и T-Mobile, к сотрудничеству с которыми и стремиться Huawei.

Внезапная отмена сделки с AT&T может затруднить реализацию планов Huawei по завоеванию новых позиций на рынке смартфонов. Компания, базирующаяся в Шэньчжэне, Китай, неоднократно заявляла о своем намерении стать первым в мире смартфонным брендом по объему продаж. В феврале 2017 г. глава компании Ричард Ю (Richard Yu) сообщил во время интервью, что надеется увидеть Huawei на втором месте среди мировых производителей смартфонов уже через два года, а лидером — через пять лет.