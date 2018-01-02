«Китайский Стив Джобс и Илон Маск» стал невозвращенцем

Основатель компании LeEco отказался вернуться в Китай по требованию регуляторного органа, мотивировав это тем, что у него много работы в США. Приказ о возвращении был отдан несколько дней назад по причине долгового кризиса в LeEco.

Отказ вернуться в Китай

Основатель компании LeEco Цзя Юэтин (Jia Yueting) отказался вернуться в Китай, как ему ранее приказал китайский регуляторный орган. Приказ был отдан в связи с тем, что власти страны нуждаются в личном присутствии Юэтина для разрешения серьезных долговых проблем LeEco.

В ответ на приказ Цзя заявил, что ему нужно остаться в США, чтобы руководить своим стартапом по производству электромобилей Faraday Future. По его словам, финансирование стартапа прогрессирует быстрыми темпами, и у Цзя сейчас очень много работы, поскольку он должен обеспечить своевременное массовое производство и доставку электромобиля FF 91 EV.

Предприниматель дал ответ китайским властям через свой аккаунт в соцсети Weibo. Решать проблемы LeEco в Китае он уполномочил своего брата Цзя Юэмина (Jia Yuemin) и жену Ган Вей (Gan Wei). Цзя пообещал, что его брат встретится с представителями регуляторных органов 29 декабря, чтобы обсудить ситуацию вокруг компании. По мнению Юэтина, долговой кризис LeEco сформировался на основе одного-единственного задержанного платежа в июле, что привело к заморозке счетов самого Цзя и спровоцировало ряд требований о досрочном погашении кредитов. К проблемам с кредиторами и поставщиками привели в основном «ложные и злонамеренные» отчеты о состоянии дел в LeEco, уверяет Юэтин.

Приказ о возвращении

Официальный приказ вернуться в Китай до конца 2017 г. был отдан Цзя Юэтину Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая 25 декабря. Комиссия сообщила, что просит Цзя вернуться в Китай начиная с сентября, однако он игнорирует призывы и не спешит выполнить обещание предоставить беспроцентные кредиты LeEco, погрязшей в «огромном количестве долгов».

Основатель компании LeEco Цзя Юэтин

В октябре LeEco официально заявила, что Цзя пообещал предоставить компании два беспроцентных займа сроком на 10 лет или более на сумму в общей сложности 5,7 млрд юаней, а его сестра Цзя Юэфан (Jia Yuefang) согласилась предоставить займы на сумму 1,7 млрд юаней. Именно эти обещания имела в виду комиссия.

Регулятор сообщил в тексте приказа, что долги LeEco наносят чрезвычайный вред инвесторам имеют негативное влияние на ситуацию в социуме. У комиссии может и не быть полномочий силой вернуть Цзя в Китай, пишет издание Bloomberg. Однако определенной властью в деле защиты инвесторов она все же пользуется — например, заставляет нарушителей платить многомиллионные штрафы.

Проблемы LeEco

О финансовых проблемах LeEco Цзя Юэтин заявил в ноябре 2016 г. в открытом письме сотрудникам компании. В качестве причины он указал чрезмерно быстрый рост по всем направлениям сразу – проще говоря, приобретение телекомпанией Leshi, известной как «китайский Netflix», автомобильного и смартфонного бизнеса одновременно. Цзя, которому амбиции на смартфонном рынке обеспечили прозвище «китайского Стива Джобса», обязался сократить собственный доход до 1 юаня (около $0,15) и пообещал замедлить темпы развития.

Через несколько дней стало известно, что LeEco остановила строительство завода по выпуску электромобилей в Неваде, поскольку была должна подрядчику $21 млн еще за сентябрь. Проектом завода занимается Faraday Future, базирующаяся в Калифорнии, США. LeEco планирует инвестировать в завод около $1 млрд в течение 10 лет. Цзя неоднократно заявлял, что предприятие будет оборудовано по последнему слову техники и станет главным конкурентом производителя электромобилей Tesla Motors. За эти заявления бизнесмен получил в западных СМИ прозвище «китайского Илона Маска».

Попытки спастись

В январе 2017 г. LeEco заявила, что с финансовыми трудностями покончено. Вендору удалось привлечь около $2,18 млрд инвестиций от китайской компании-девелопера Sunac China и $260,93 млн от других инвесторов. За полученные средства LeEco расплатилась акциями, это была крупнейшая продажа бумаг в истории компании. Цзя заявил, что деньги будут потрачены на конкуренцию с интернет-компаниями Baidu, Alibaba и Tencent.

В конце июня 2017 г. стало известно, что полученные инвестиции не смогли спасти LeEco. Об этом сообщил сам Цзя на ежегодном собрании акционеров. По его словам, больше всего страдают те подразделения холдинга, бумаги которых не торгуются на бирже, хотя инвестиции конкретно в них составили $1,3 млрд. По итогам I кв. 2017 г. дебиторская задолженность LeEco составляла порядка $1,4 млрд.

Арест счетов

В июле счета Юэтина были арестованы по решению Шанхайского высшего народного суда. Блокировка затронула не только счета самого Цзя, но и его жены, а также трех предприятий, связанных с LeEco. В общей сложности на замороженных счетах находится 1,24 млрд юаней (около $183 млн). Причиной ареста послужила невыплата процентов по кредитам, которые Цзя взял на развитие смартфонного бизнеса LeEco.

Кроме счетов Цзя, суд на три года заморозил его долю в акционерном капитале LeEco и бонусы, поступающие от совместного предприятия по продаже автомобилей Dasheng Technology. Состояние Цзя сейчас оценивается в $3,6 млрд. В 2015 г. предприниматель заложил 85% свей доли в LeEco, чтобы обеспечить личные кредиты. Кредиты были потрачены на развитие бизнеса, в первую очередь смартфонного.