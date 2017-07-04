Счета «китайского Стива Джобса и Илона Маска» в одном лице арестованы судом

Счета основателя китайской LeEco арестованы по решению суда за невыплату процентов по кредитам. Сами кредиты были потрачены на развитие смартфонного бизнеса. Из-за стремительной экспансии во все стороны одновременно LeEco борется с огромными долгами, причем такие же огромные инвестиции не помогают.

Арестованы счета Цзя Юэтина

Счета китайского миллиардера Цзя Юэтина (Jia Yueting), основателя технологической компании LeEco, были арестованы по решению Шанхайского высшего народного суда, сообщает BBC. Блокировка затронула не только счета самого Цзя, но и его жены, а также трех предприятий, связанных с LeEco. В общей сложности на замороженных счетах находится 1,24 млрд юаней (около $183 млн).

Причиной ареста послужила невыплата процентов по кредитам, которые Цзя взял на развитие смартфонного бизнеса LeEco. Иск по этому поводу был подан шанхайским отделением China Merchants Bank. Решение суда должно вступить в силу немедленно. LeEco имеет возможность подать апелляцию в течение пяти дней с момента получения ордера. По данным китайских СМИ, Цзя предположительно ушел в отставку с должности уполномоченного представителя LeEco, передав свои обязанности топ-менеджеру У Мину (Wu Meng).

Кроме счетов Цзя, суд на три года заморозил его долю в акционерном капитале LeEco и бонусы, поступающие от совместного предприятия по продаже автомобилей Dasheng Technology. Состояние Цзя сейчас оценивается в $3,6 млрд. В 2015 г. предприниматель заложил 85% свей доли в LeEco, чтобы обеспечить личные кредиты. Кредиты были потрачены на развитие бизнеса, в первую очередь смартфонного.

Проблемы LeEco

О финансовых проблемах LeEco Цзя Юэтин заявил в ноябре 2016 г. в открытом письме сотрудникам компании. В качестве причины он указал чрезмерно быстрый рост по всем направлениям сразу – проще говоря, приобретение телекомпанией Leshi, известной как «китайский Netflix», автомобильного и смартфонного бизнеса одновременно. Цзя, которому амбиции на смартфонном рынке обеспечили прозвище «китайского Стива Джобса», обязался сократить собственный доход до 1 юаня (около $0,15) и пообещал замедлить темпы развития.

Смартфонные амбиции Цзя Юэтина обеспечили ему прозвище «китайского Стива Джобса»

Через несколько дней стало известно, что LeEco остановила строительство завода по выпуску электромобилей в Неваде, поскольку была должна подрядчику $21 млн еще за сентябрь. Проектом завода занимается Faraday Future, базирующаяся в Калифорнии, США. LeEco планирует инвестировать в завод около $1 млрд в течение 10 лет. Цзя неоднократно заявлял, что предприятие будет оборудовано по последнему слову техники и станет главным конкурентом производителя электромобилей Tesla Motors. За эти заявления бизнесмен получил в западных СМИ прозвище «китайского Илона Маска».

Попытки спастись

В январе 2017 г. LeEco заявила, что с финансовыми трудностями покончено. Вендору удалось привлечь около $2,18 млрд инвестиций от китайской компании-девелопера Sunac China и $260,93 млн от других инвесторов. За полученные средства LeEco расплатилась акциями, это была крупнейшая продажа бумаг в истории компании. Цзя заявил, что деньги будут потрачены на конкуренцию с интернет-компаниями Baidu, Alibaba и Tencent.

В конце июня 2017 г. стало известно, что полученные инвестиции не смогли спасти LeEco. Об этом сообщил сам Цзя на ежегодном собрании акционеров. По его словам, больше всего страдают те подразделения холдинга, бумаги которых не торгуются на бирже, хотя инвестиции конкретно в них составили $1,3 млрд. По итогам I кв. 2017 г. дебиторская задолженность LeEco составляла порядка $1,4 млрд.