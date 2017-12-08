Nvidia выпустила «самую быструю» видеокарту для ПК. И самую дорогую

Новая видеокарта Nvidia Titan V для настольных ПК с поддержкой задач искусственного интеллекта и рекордной производительностью в производительности в 110 терафлопс обойдется желающим в $3000.

Новая архитектура, новые возможности

Nvidia представила видеокарту Titan V для настольных ПК – по данным компании, «самую быструю за всю историю». Новинка представляет собой первое решение компании на новейшей вычислительной архитектуре Nvidia Volta для потребительского рынка.

Ранее на базе архитектуре Volta выпускались только ускорители корпоративного класса для работы в составе серверных систем и суперкомпьютеров. Сейчас это решение представлено на рынке «персональными суперкомпьютерами» Nvidia DGX Station, вычислительными станциями Nvidia DGX-1 с поддержкой технологий ИИ, стоечными модулями Nvidia HGX-1, а также специализированными решениями OEM-партнеров для различных платформ, в том числе, облачных.

Несмотря на «потребительскую» ориентированность видеокарты Titan V, ее официальная цена установлена на уровне $2999 (приблизительно 200 тыс. руб.), что также является рекордом для графически ускорителей консьюмерского класса.

В Nvidia подчеркивают, что основной сферой применения Titan V являются вычисления в области искусственного интеллекта и научного моделирования.

Компания пока не позиционирует новую архитектуру Volta в качестве решения для рынка видеоигр и киберспорта и не сообщает примерных сроков появления десктопных ускорителей на базе Volta с более доступной ценой. Для рынка видеоигр в компании по-прежнему предлагают видеокарты на базе предыдущей архитектуры Pascal, представленной полтора года назад в виде решений GeForce GTX 1080.

Видеокарта Nvidia Titan V для настольных ПК

«Наше видение [миссии] Volta заключается в преодолении пределов вычислений для HPC и искусственного интеллекта, – отметил CEO и основатель Nvidia Дженсен Хуан (Jensen Huang). – С выпуском Titan V мы передаем [архитектуру] Volta в руки исследователей и ученых всего мира».

Особенности архитектуры

Согласно официальным данным компании, производительность графического ускорителя Nvidia Titan V достигает 110 терафлопс (триллионов вычислительных операций в секунду).

Чип ускорителя Titan V выполнен на базе 21,1 млрд транзисторов и включает в себя 5120 вычислительных ядер CUDA, 12 ГБ памяти стандарта HBM2 и 640 так называемых «тензорных ядер», которые, по данным компании, обеспечивают 9-кратный прирост производительности в задачах глубокого машинного обучения по сравнению с предшественником.

Вычислительный модуль Nvidia Titan V

В настоящее время вычислительные услуги Nvidia Volta уже доступны ученым и исследователям в составе облачной платформы Amazon Web Services. В ближайшее время ожидается появление аналогичных сервисов от других облачных провайдеров по всему миру.

С помощью специального программного обеспечения Nvidia GPU Cloud (NGC) пользователи «облачных ускорителей» получают доступ к программному контейнеру, включающему оптимизированную версию популярных фреймворков для разработчиков в области машинного обучения, которые предоставляют оптимальное окружение для разработки технологий искусственного интеллекта.

Компоновка видеокарты Nvidia Titan V

Графический ускоритель Titan V, по сути, является локальной альтернативой облачного сервиса Nvidia, предлагающего все возможности архитектуры Volta в удаленном облачном окружении.

Сроки поставок и доступность

Видеокарты Nvidia Titan V можно заказать уже сегодня. Новинка доступна только в онлайн-магазине компании Nvidia Store по цене $2999.

В настоящее время заказ видеокарт Titan V ограничен двумя экземплярами на одного пользователя.