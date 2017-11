Apple признала: Экран iPhone X отказывает при температуре ниже нуля

Ни жарко, ни холодно

Компания Apple официально признала существование проблемы с сенсорным экраном смартфона iPhone X, который перестает реагировать на касания и нажатия при температуре около нуля градусов по Цельсию, сообщила блогерская площадка The Loop.

Реакция Apple последовала только после того, как сообщение пользователя Reddit, описавшего проблему «замерзающего» экрана iPhone X, набрало более сотни откликов, в которых отметились пользователи смартфона с аналогичной проблемой.

В официальном ответе Apple сообщается следующее: «Нам известны случаи, когда экран iPhone X временно перестает реагировать на прикосновения после резкого понижения температуры окружающей среды. Реагирование экрана возвращается через несколько секунд. Эта [проблема] будет учтена в следующем обновлении программной прошивки».

Некоторые из пользователей Reddit в треде о «замерзающем» экране iPhone X также «припомнили» Apple проблемы с экранами iPhone 5s и iPhone 7, терявшими сенсорные способности во время зимних лыжных прогулок.

Среди тех, кто также столкнулся с проблемой потери сенсорных способностей экрана iPhone X на холоде, оказались владельцы смартфона, изначально наклеившие на дисплей защитную пленку. По их словам, проблема вряд ли связана непосредственно с экраном, поскольку его чувствительность пропадает сразу же после переноса смартфона на холод.

Ряд пользователей Reddit выдвинул предположение о том, что экраны устройств iOS перестают реагировать на нажатия за пределами рекомендованного Apple диапазона температур от 32 до 95 градусов по Фаренгейту (от 0° C до +35°C), хотя, это более характерно для устройств с физической кнопкой Home.

До официального признания наличия проблемы, представители техподдержки Apple разъясняли пользователям iPhone X, что смартфон разработан для работы при температуре от 0° C до +35°C, хранения при температуре от −20°C до +45°C, относительной влажности в пределах от 5% до 95%, и высоте над уровнем моря до 3000 метров.

По мнению обозревателей The Verge, Apple редко признает проблему так быстро без наличия ее решения, так что версия с замерзающим при холодной погоде дисплеем iPhone X вряд ли актуальна.

Некоторые пользователи Reddit также выдвинули предположение, что причиной пропадания сенсорных функций экрана при выносе смартфона на холод могут являться инфракрасная камера на фронтальной панели iPhone X, сенсор для идентификации пользователя по лицу Face ID, или даже одна или несколько функций технологии TrueDepth для фотографирования. Любая из этих технологий способна реагировать на резкое изменение освещенности (или цветовой температуры) при переходе из помещения на улицу.

Ранее пользователи iPhone чаще сталкивались с перегревом смартфонов, в официальном списке вопросов и ответов техподдержки Apple даже предусмотрен отдельный пункт с разъяснениями о том, что делать в случае перегрева.

Впервые Apple показала безрамочный iPhone X с OLED-экраном и распознаванием лица 12 сентября 2017 г.

Первая неудача iPhone X случилась непосредственно во время официальной презентации: новоявленная система распознавания лица пользователя FaceID сработала не с первого раза, хотя Apple заявляет о ее высокой надежности.

В России цена Apple iPhone X на старте продаж составила 79 990 руб. и 91 990 руб. за модели с 64 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти, соответственно. Кроме того, в «Связном» на iPhone X распространяется официальная программа trade-in от Apple. Действующие обладатели фаблетов от Apple — iPhone 6 Plus, 6s Plus и 7 Plus с 64 ГБ или 128 ГБ памяти в зависимости от модели, смогут обменять свои устройства на iPhone X 64 ГБ по программе trade-in и получить скидку до 35%.