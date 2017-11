«Связной» сообщил дату старта продаж iPhone X

Продажи новинки стартуют в «Связном» и C-store 3 ноября, начиная с 8.01 по местному времени при условии, что это согласуется с графиком работы магазина. В иных случаях продажи стартуют с момента открытия каждого конкретного салона. Устройства будут доступны в ряде салонов в крупных городах страны, а также в интернет-магазинах svyaznoy.ru и c-store.ru.

В розничной сети “Связного” в Москве первыми iPhone X смогут приобрести покупатели, которые придут к 8 утра в магазин «Связного» на улице Тверской, 17 и салон C-store на улице Тверская, 6с1. Новинка будет продаваться в порядке очереди. Чтобы узнать свой номер в очереди, нужно обратиться к сотрудникам, которые будут распределять номера.

Помимо салонов на Тверской, устройства в Москве будут доступны еще в нескольких десятках магазинов ритейлера, однако количество iPhone X в них будет ограничено. Наличие устройств в салонах можно будет проверить на сайте «Связного» в режиме реального времени.

Количество предзаказов на iPhone X в “Связном” и C-store в 2,5 раза выше по сравнению с iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Самая популярная модель в период приема заявок — iPhone X 256 Gb space gray – 43% всех заказов. Количество предоплаченных заказов на новый iPhone превысило 50% от всех заявок, и исчисляется тысячами. Большая часть заказов пришлась на iPhone X с объемом памяти 256 Гб — 67% от всех предоплаченных заявок. Предоплату за iPhone X в «Связном» оставили жители 207 городов России. Покупатели получат новинки 3 ноября.

Наибольшее количество предзаказов традиционно пришлось на Москву и Санкт-Петербург (49% заявок). В число лидеров вошли населенные пункты, где востребованность iPhone традиционно высокая: Краснодар, Екатеринбург, Казань, Новосибирск и Ростов-на-Дону. Также в десятке Владивосток, Хабаровск, Иркутск.

Цены на новинки от Apple в «Связном» на старте продаж составят 79 990 рублей и 91 990 рублей за модели с объемом памяти 64 Гб и 256 Гб соответственно.

На новинку будет распространяться официальная программа trade-in от Apple. Действующие обладатели фаблетов от Apple — iPhone 6 Plus, 6s Plus и 7 Plus с объемом памяти 64 или 128 гигабайт в зависимости от модели — смогут обменять свои устройства на iPhone X 64 Гб по программе trade-in и получить скидку до 35%.