ZTE готовит к выпуску складной смартфон с двумя экранами

Анонс нового гибридного смартфона-планшета ZTE Axon Multy с двойным раскладным 6,8-дюймовым экраном ожидается уже в октябре 2017 г. Первым поставщиком новинки на рынок с большой вероятностью станет сотовый оператор AT&T.

Двойной раскладной экран

Китайская компания ZTE планирует представить необычный смартфон с двойным складным экраном, сообщил онлайн-портал VentureBeat со ссылкой на информацию от известного инсайдера Эвана Бласса (Evan Blass).

Сроки начала продаж необычной новинки ZTE, получившей название Axon Multy, пока не названы, равно как и не представлено ни одного фотоснимка.

В VentureBeat полагают, что ZTE Axon Multy будет похож на дизайн 2-дисплейного складного смартфона Kyocera Echo, представленного шесть лет назад совместно с сотовым оператором Sprint, но так и не достигшего стадии серийного производства.

Технические подробности

Согласно предварительной информации, смартфон ZTE Axon Multy будет выполнен в дизайне «горизонтальной раскладушки» с двумя идентичными дисплеями с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей) каждый.

В сложенном состоянии смартфона дисплеи будут располагаться на внешних фронтальной и тыльной поверхностях. В разложенном состоянии оба дисплея будут формировать огромный общий 6,8-дюймовый экран.

Проект 2-дисплейного складного смартфона Kyocera Echo

Такая большая диагональ сравнима с некоторыми современными популярными фаблетами. Например, представленный недавно Samsung Galaxy Note 8 обладает 6,3-дюймовым экраном, а показанный на выставке IFA 2017 флагманский смартфон LG V30 оснащен 6-дюймовым экраном. Ключевая разница в данном случае заключается в том, что вышеназванные смартфоны обладают соотношением сторон, близким к 2:1, в то время как собранный экран ZTE Axon Multy будет иметь соотношение сторон 1:1 и в большей степени будет напоминать квадратный планшет.

VentureBeat указывает, что по предварительным, но еще не точным данным, ZTE Axon Multy будет выполнен на базе популярного мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 820, станет оснащаться основной камерой на 20 МП, способной также работать в качестве селфи-камеры в связи со спецификой дизайна, а также 4 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти и аккумулятором емкостью 3120 мАч.

Концептуальное изображение смартфона ZTE Axon Multy

С большой вероятностью ZTE Axon Multy будет работать под управлением ОС Android, однако пока нет точных данных, будет ли это восьмая версия (Oreo) или седьмое поколение (Nougat), сообщает VentureBeat.

Начало продаж и цена

Согласно данным VentureBeat, новый складной смартфон ZTE Axon Multy будет анонсирован уже в середине октября 2017 г., при этом его начальные продажи стартуют эксклюзивно в розничной сети североамериканского сотового оператора AT&T.

По предварительным данным, в AT&T планируют продавать ZTE Axon Multy по цене порядка $650, позиционируя его в качестве решения для удобного просмотра видеоконтента, в том числе, через онлайновый потоковый сервис оператора DirecTV.