Властям запретили требовать от МТС, «Билайна» и «Мегафона» снизить цены на SMS

Суд признал незаконным предписание Федеральной антимонопольной службы в адрес «Билайн», МТС, «Мегафона» и Tele2. Ранее ведомство потребовало от сотовых операторов снизить цены на SMS-рассылки, которые за последнее время подорожали в два-три раза.

Суд поддержал Tele2 и «Билайн» в споре с ФАС

Арбитражный суд Москвы признал «полностью незаконным» предписание, которое в апреле Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала четырем крупнейшим сотовым операторам: «Вымпелкому» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафону» и Tele2. Информация об этом размещена в картотеки арбитражных судов.

До этого ФАС признала четырех крупнейших сотовых операторов виновными в нарушении антимонопольного законодательства, выразившимся в повышении цен на SMS -рассылки. Жалобы в ведомство подали платежная система «Национальный процессинговый центр» (НПС) и «Страховая компания «Согаз-Мед».

В ходе проверки антимонопольщики установили, что за период 2014-2015 г.г. стоимость рассылок абонентам МТС выросла на 177%, на сеть «Мегафона» - на 116%, на сеть «Вымпелкома» - на 77%, на сеть Tele2 - на 33%. ФАС потребовала от операторов устранить указанные нарушения.

«Вымпелком» и Tele2 не согласились с предписанием антимонопольного ведомства и обратились с иском в суд, который встал на сторону операторов. Представители истцов не стали комментировать решение суда. В пресс-службе ФАС заявили агентству RNS, что будут обжаловать данный вердикт.

Почему SMS-рассылки подорожали в разы

Повышение цен на SMS-рассылки произошло в 2014 г. после того как вступили в силу поправки в Закон «О связи», направленную на борьбу с SMS-спамом. Закон обязал сотовых операторов идентифицировать конечных заказчиков SMS-рассылок, отправлять сообщения только абонентам, изъявившим желание их получать, и прекращать рассылки по требованию абонентов.

Арбитраж признал незаконным предписание ФАС

в адрес «Билайн», МТС, «Мегафона» и Tele2 снизить цены на SMS-рассылки

После этого изменился порядок взаиморасчетов между участниками рынка SMS-рассылок. Как правило, заказчики рассылок подключаются к операторам не напрямую, а через SMS-агрегаторов, которые обеспечивают осуществление рассылок сразу по всем сотовым операторам.

До изменений в законодательстве операторы предоставляли агрегаторам скидку, исходя из общего объема отправленных всеми их клиентам SMS. Агрегаторы зарабатывали за счет разницы между ценой рассылок, которую с них взимают операторы с ценой, которую агрегаторы выставляли своим клиентам.

Когда появилось требование об идентификации конечных заказчиков рассылок, сначала МТС и «Мегафон», а затем и «Вымпелком» с Tele2 ввели поаккаунтную модель тарификацию.

Теперь скидка предоставляется, исходя из объема сообщений, отправленных конкретным заказчикам рассылок. Среднестатистический заказчик рассылок отправляет 30 тыс. сообщений в месяц, тогда как через одного агрегатора в среднем проходит гораздо больше сообщений - 100 млн в месяц. В связи с этим агрегаторы были вынуждены кратно повысить цены на рассылки и ввести дополнительные сервисные сборы.

Как сотовые операторы объясняли необходимость повышения цен

В ходе слушаний в ФАС сотовые операторы пытались доказать, что изменение модели тарификации SMS-рассылок было обосновано: операторы понесли расходы на выполнение требований законодательства, а поаккаунтная тарификация будет способствовать развитию конкуренции между SMS-агрегатора.

Кроме того, операторы пытались убедить ведомство, что оно неверно установило границы товарного рынка, так как рассылки могут осуществляться не только через SMS, но и посредством голосовых вызовов, сообщений по электронной почте и через мессенджеры. Тогда ФАС не прислушался к аргументам сотовых операторов. Зато теперь на сторону операторов встал суд.