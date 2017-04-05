Власти обвинили МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 в завышении цен на SMS

ФАС признала «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и Tele2 виновными в завышении цен на SMS-рассылки. Повышение цен произошло после того, как операторы стали вводить поаккаунтную тарификацию клиентов SMS-агрегаторов.

Сотовые операторы завысили цены на SMS-рассылки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о признании четырех крупнейших сотовых операторов – «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные Телесистемы» (МТС), «Мегафон» и Tele2 – виновными в нарушении антимонопольного законодательства.

Повышая цены на SMS-рассылки, операторы нарушили часть 1 статьи 10 Закона «О защите конкуренции», подразумевающую запрет на действия занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются ограничение конкуренции или ущемление интересов других лиц в сфере предпринимательской деятельности.

Напомним, в 2014-2015 г.г. сотовые операторы стали активно бороться с SMS-спамом. В частности, операторы заблокировали прием сообщений с коротких буквенных и цифровых номеров, пришедшие из других сетей. Кроме того, во исполнение вступивших в тот момента поправок в Закон «О связи», операторы стали идентифицировать конечных клиентов – заказчиков SMS-рассылок.

К чему привела поаккаунтная тарификация

Большинство заказчиков рассылок подключаются к сотовым операторам не напрямую, а через агрегаторов. Ранее агрегаторы получали скидки от сотовых операторов за счет общего объема рассылок, заказанных их клиентами. Такая схема позволяла агрегаторам снижать цены для конечных заказчиков и иметь собственную маржу. Однако после изменений в Законе «О связи» сотовые операторы начали вести поаккаунтную тарификацию каждого клиента: это стало невыгодно SMS-агрегаторам и привело к подорожанию самих рассылок.

Как отмечают в ФАС, в результате цены на SMS-рассылки на сеть МТС увеличились на 177%, на сеть «Мегафона» на 116%, на сеть «Вымпелкома» - на 77%, на сеть Tele2 на 33%. ФАС намерена выдать предписания указанные сотовым операторам об устранении нарушений антимонопольного законодательства.

«Мегафон»: ФАС не правильно определила рынок

В «Мегафоне» протестуют относительно претензий в свой адрес.

«Мы не согласны с определением рынка, анализ которого проводил ФАС, - сообщили в пресс-службе компании. - Рынок рекламы и информирования не ограничивается SMS-сообщениями и он гораздо больше, что также подтверждают открытые независимые исследования. Достаточно в любом поисковике набрать «заказать рассылку» и убедиться в том, что рынок предлагает множество каналов, таких как электронная почта, ОТТ-сервисы, приложения и иные каналы распространения. В настоящий момент мы ждем от ФАС текста решения».

МТС, «Билайн» и Tele2 от комментариев отказались.