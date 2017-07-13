Vertu банкрот. Фабрика ликвидируется, все сотрудники будут уволены

Бренд люксовых телефонов Vertu вынужден закрыть свою единственную фабрику в Великобритании и уволить весь ее штат на фоне огромных убытков и безуспешных попыток ее нынешнего владельца спасти компанию от банкротства.

Реанимация закончилась неудачно

Попытка нынешнего владельца компании Vertu Corporation Limited (VCL) спасти ее от банкротства в суде закончилась полным провалом, сообщает британская The Telegraph. Мурат Хакан Узан (Murat Hakan Uzan) – турецкий предприниматель, проживающий ныне в изгнании в Париже и лично владеющий торговой маркой Vertu, предпринял попытку выкупа компании у ее кредиторов.

В рамках своего плана, представленного им в Верховном суде, Узан предложил кредиторам 1,9 млн фунтов стерлингов (примерно $2,4 млн), в то время как задолженность компании в настоящее время оценивается в 128 млн фунтов стерлингов (порядка $165 млн).

Результатом безуспешной попытки спасения компании, по данным The Financial Times, станет сворачивание работы единственной фабрики Vertu с последующим увольнением примерно 200 ее сотрудников. Фабрика по сборке смартфонов Vertu располагалась в британском Хэмпшире (Hampshire).

«Все наши попытки достигнуть договоренности потерпели неудачу в связи с тем, что финансовые требования, оговоренные в процессе переговоров, вышли за пределы финансового выживания новой компании», – заявил по этому поводу официальный представитель Vertu.

В то же время, по его словам, остальные подразделения группы компаний Bafeton, принадлежащей Узану, «в результате не пострадали».

Если Vertu выживет, это будет уже «не тот» Vertu

Несмотря на фактическое банкротство Vertu и отсутствие перспектив по спасению оригинального производственного подразделения компании, владелец бренда Мурат Хакан Узан не теряет надежды на ее воскресение.

Помимо собственно торговой марки Vertu, Узану также принадлежит технология производства и ряд лицензий на дизайн люксовых смартфонов. По данным FT со ссылкой на источник, близко знакомый с планами Узана, бизнесмен «планирует возродить компанию в будущем».

Даже если бренд Vertu будет спасен, пишет The Telegraph, вряд ли он сможет вернуться на рынок в своем прежнем уникальном качестве производителя уникальных устройств. Сотрудники фабрики Vertu собирали телефоны с использованием таких уникальных материалов как сапфировое стекло, титан, золото и другие драгметаллы, страусиные перья и драгоценные камни.

Ручная сборка смартфона Vertu на фабрике в Хэмпшире

Несмотря на технологическую отсталость аппаратов Vertu последнего времени, в которых использовалась устаревшая версия ОС Android и прошлогодние процессоры, гаджеты этого бренда обладали определенной дизайнерской экстравагантностью. Кроме того, Vertu обеспечивала своих клиентов возможностью побеседовать с теми, кто вручную собирал их телефоны, а также предлагала им услуги консьержа 24/7, которые были уже включены в цену телефона. Цены аппаратов Vertu не опускались ниже 10 тыс. фунтов стерлингов, а на некоторые доходили до 280 тыс. фунтов стерлингов.

История Vertu: из рук в руки

Культовый бренд Vertu впервые появился в 1998 г. как часть финского сотового гиганта Nokia и в последующие годы сменил ряд владельцев.

Компания Bafeton, принадлежащая Хакану Узану, приобрела Vertu за $61 млн в марте 2017 г. у гонконгской компании Godin Holdings.

До этого Godin Holdings приобрела Vertu у шведской EQT VI, которая, в свою очередь, в свое время приобрела его как самостоятельное британское подразделение у Nokia за 200 млн евро в 2007 г.

В начале июня 2017 г. о намерении приобрести Vertu заявил производитель люксовых смартфонов Caviar. В тот момент речь шла лишь о намерении Caviar предложить владельцу бренда 40 млн евро.