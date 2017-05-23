Российский рынок ПК резко вырос из-за моноблоков и игр

По оценке компании IDC, российский рынок ПК в минувшем квартале показал годовой рост на 18,3%. При этом количество десктопов сократилось на 4,5%, а поставки ноутбуков выросли на 39,3%. Причины роста рынка — популярность моноблоков и игровых ПК, а также спад динамики на рынке мобильных устройств.

Итоги квартала

В I кв. 2017 г. на российский рынок была поставлено 971 тыс. персональных компьютеров — как настольных так и портативных, что на 18,3% больше, чем в аналогичном квартале прошлого года. К таким выводам пришла компания IDC, опубликовавшая результаты исследования PC Quarterly Tracker.

Лидером российского рынка ПК стала компания Lenovo, на долю которой приходится 22,8% всех поступивших на рынок ПК. Второе место занимает HP Inc., доля которой составляет 22,3%. Тройку лидеров замыкает Acer, которая контролирует 10,9% рынка. Далее идут Asus и Dell с долей 7,2% и 6,6% соответственно.

По словам старшего аналитика IDC Натальи Виноградовой, годовой рост поставок можно объяснить улучшением экономической ситуации и укреплением национальной валюты. В стране снизилась инфляция, что благоприятно сказалось на доходах граждан. Однако спрос на продукцию все еще ослаблен, поскольку потребитель не склонен к крупным тратам в связи с неустойчивостью доходов.

Рынок по сегментам

Количество настольных ПК, поступивших в I кв. 2017 г. на российский рынок, составило 375 тыс. Это на 4,5% меньше аналогичного показателя за прошлый год. Пятерку лидеров в этом сегменте составляют производители Lenovo, HP Inc., iRU, DEPO Computers и Acer. Одновременно по итогам квартала был зафиксирован рост в сегменте моноблоков — за год их количество на рынке увеличилось на 38,3%.

Российский рынок ПК продемонстрировал рост на 18,3%

Всего за квартал на рынок поступило 596 тыс. ноутбуков, что на 39,3% больше аналогичного показателя за прошлый год. Лидером в этом сегменте является компания HP Inc. В первую пятерку также входят Lenovo, Acer, Asus и Dell.

По словам Виноградовой, большую роль в возрождении спроса на ПК сыграли устройства новых форм-факторов, а также игровые компьютеры. Еще одной причиной возросшего интереса к ПК стал спад динамики конкурирующих рынков — смартфонов и планшетов. Причиной падения рынка ПК в течение нескольких кварталов подряд была популярность мобильных устройств. Однако сейчас рынок смартфонов близок к насыщению, а рынок планшетов сокращается, что способствует росту востребованности ПК.

Мировой рынок ПК

Что касается мирового рынка ПК, то здесь, по данным IDC, в минувшем квартале поставки составили 60,3 млн устройств, что на 0,6% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Глобальный рынок ПК продемонстрировал годовой рост впервые за последние 5 лет, отмечают в IDC.

Лидером рынка, по оценке IDC, стала компания HP, занявшая это место впервые за четыре года. Доля компании на рынке составляет 21,8%. На втором месте находится Lenovo, доля которой составляет 20,4%. На третью позицию вышла американская Dell, она контролирует 15,9% рынка. На четвертой строчке рейтинга осталась Apple, чья доля на рынке составляет 7%. Acer вновь заняла пятое место, вендор контролирует 6,8% рынка.

С данными IDC по мировому рынку не согласна компания Gartner. По ее оценке, в I кв. 2017 г. на мировой рынок ПК было поставлено 62,2 млн устройств, что на 2,4% меньше аналогичного показателя за предыдущий год. Этот квартал стал первым со времен 2007 г., когда на рынок поступило менее 63 млн ПК. На первое место Gartner ставит Lenovo, а далее распределяет места так: HP, Dell, Asus, Apple, Acer.

Обе исследовательские компании согласны, что на рынок ПК влияет дефицит компонентов — в частности, памяти типа NAND и DRAM. Как и в России, в мире оздоровлению рынка ПК способствует спрос на игровые компьютеры и тот факт, что за последние пять лет потребители успели запастись смартфонами и планшетами.