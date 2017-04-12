Рынок ПК пошел в рост впервые за 5 лет

В I кв. 2017 г. глобальные поставки ПК составили 60,3 млн устройств, показав первый за 5 лет годовой рост на 0,6%. Мировой рынок страдает от дефицита NAND и DRAM-памяти, который провоцирует рост цен. Рынки Азии продолжают рушиться, европейские рынки стабилизируются.

Итоги квартала

В I кв. 2017 г. на мировой рынок поступило в общей сложности 60,3 млн настольных компьютеров, ноутбуков и рабочих станций. Это на 0,6% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Глобальный рынок ПК продемонстрировал годовой рост впервые за последние 5 лет, отмечает компания IDC. Ожидания аналитиков компании, которые предсказывали рынку сокращение на 1,8%, не оправдались.

В целом, по данным IDC, на рынок ПК продолжают влиять те факторы, которые определяли его состояние во второй половине 2016 г. В частности, производители по-прежнему страдают от дефицита таких компонентов как память типа NAND и DRAM. Поэтому вендоры стимулируют поставки, стремясь насытить рынок продукцией в преддверии повышения цен. Зрелые рынки вновь показали лучшие результаты, чем развивающиеся, несмотря на небольшой спад в США. Объемы поставок в странах Азии и Латинской Америки продолжают уменьшаться.

Как отмечает Джей Чу (Jay Chou), руководитель проекта по исследованию рынка ПК в IDC, в 2011 г. поставки настольных компьютеров, ноутбуков и рабочих станций находились на пике. С тех пор они сократились примерно на 30%. Основные причины – конкуренция со стороны планшетов и смартфонов и увеличение срока эксплуатации устройств. Сейчас оздоровлению рынка ПК способствует спрос на игровые компьютеры и тот факт, что за последние 5 лет потребители успели запастись смартфонами и планшетами.

Лидеры рынка

Лидером рынка ПК по результатам I кв. 2017 г. стала компания HP, занявшая это место впервые за 4 года. До этого американский вендор обычно проигрывал китайской Lenovo. В минувшем квартале HP поставила на рынок 13,14 млн ПК, показав годовой рост на 13,1%. Доля компании на рынке составляет 21,8%.

Мировой рынок ПК растет впервые за пять лет

На втором месте находится Lenovo, которая отгрузила 12,32 млн ПК, что на 1,7% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Доля вендора на рынке составляет 20,4%. Компания зарегистрировала первый с 2009 г. спад на американском рынке – он составил 4,2%.

На третью позицию вышла американская Dell. Общий объем ее поставок на рынок ПК в минувшем квартале равнялся 9,57 млн устройств, что на 6,2% больше, чем год назад. Компания контролирует 15,9% рынка.

На четвертой строчке рейтинга осталась Apple, которая отгрузила 4,2 млн ПК, показав рост на 4,1%. Доля компании на рынке составляет 7%.

Acer вновь заняла пятое место, ее поставки выросли до 4,12 млн ПК. Это на 2,9% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Вендор контролирует 6,8% рынка.

Остальные производители в минувшем квартале поставили на рынок в общей сложности 16,97 млн ПК, что на 11,4% меньше, чем год назад. Их суммарная доля на рынке равняется 28,1%.

Географические показатели

Американский рынок, дела которого обстояли очень хорошо в праздничный сезон, показал в минувшем квартале некоторое сокращение. Сильнее всего оно затронуло ноутбуки. Всего за квартал в США было отгружено около 13,3 млн ПК. Падение спроса отмечается в основном в потребительском сегменте. В корпоративном сегменте дела идут хорошо, во многом благодаря растущей популярности хромбуков.

Первая пятерка производителей ПК: доля рынка и ее динамика за последний год

Рынок стран Европы, Африки и Ближнего Востока демонстрирует устойчивость второй квартал подряд, в основном благодаря спросу на ноутбуки. Продажи настольных ПК продолжают падать.

Рынок стран Азии и Тихоокеанского региона, без учета Японии, продолжает рушиться в связи с повышением цен, вызванным дефицитом компонентов. Спад ощущается даже в Китае, где высок спрос на игровые и ультратонкие ноутбуки. Индия продолжает страдать от последствий демонетизации, в то время как Корея демонстрирует вполне здоровый спрос на ПК в связи с началом учебного года в школах (начинается 2 марта).

Японский рынок ПК показал первый годовой рост с 2014 г. Причины – здоровая макроэкономика и обновление техники в коммерческом секторе.