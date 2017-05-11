ОС Tizen обогнала Android на рынке умных часов

ОС Tizen, которую Samsung устанавливает на различные свои устройства, заняла 19% рынка умных часов. При этом Android Wear получил меньшую долю – 18%. Результаты резко отличаются от того, что предсказывали этим ОС аналитики.

Tizen обошла Android

Операционная система для умных часов Tizen стала более популярной, чем Android Wear. В I кв. 2017 г. Tizen принадлежало 19% рынка, в то время как доля Android Wear составляла 18%. Об этом заявила в своем блоге сама Tizen, сославшись на данные Strategy Analytics.

Обогнать Android Wear было тем более непросто, что Tizen устанавливается на часы всего лишь одного производителя – компании Samsung, в то время как Android Wear используют многие вендоры. При этом большую часть рынка по-прежнему контролирует WatchOS – ей принадлежит 57%. Эта ОС устанавливается на умные часы Apple. Остальные прошивки в сумме занимают 6% рынка.

Ожидания и реальность

Чтобы показать, насколько большим прорывом стала для Tizen победа над Android Wear, блог приводит прогнозы аналитиков IDC, сделанные в 2015 г. На тот момент Android занимал второе место на рынке умных часов с долей в 17,4%. При этом ему предсказывали бурный рост в следующие четыре года и долю рынка 38,4% в 2019 г.

В то же время Tizen занимала лишь пятое место, контролируя 6,7% рынка. Ей предрекали сокращение доли в 2019 г. до 2,2%. С учетом того, что сейчас идет 2017 г., прогноз имеет все шансы не сбыться. Примечательно, что одну из строчек между Android и Tizen в 2015 г. занимала Pebble OS – она находилась на третьем месте с долей рынка 8,7%. С тех пор эту ОС в виде интеллектуальной собственности успела выкупить компания Fitbit.

Причины успеха Tizen

Успехи Tizen отражают достижения Samsung на рынке умных часов, пишет ресурс Android Authority. Компания развивает свою линейку часов под названием Gear. Если первая модель линейки была достаточно заурядной, то Gear S2, как и недавно анонсированная Gear S3, отличаются приятным дизайном и хорошими характеристиками. Это с успехом компенсирует единственный серьезный недостаток Tizen – нехватку приложений, считает издание.

ОС Tizen удалось обогнать Android на рынке умных часов



По итогам 2016 г. Samsung заняла второе место на рынке умных часов, сообщает Strategy Analytics. Всего за год в мире было отгружено 21,1 млн таких устройств, что больше, чем в 2015 г., когда этот показатель составлял 20,8 млн. Доля Apple по итогам 2016 г. составила 55%, доля Samsung – 11,4%. Выйти на вторую позицию Samsung удалось в том числе за счет продажи умных часов в комплекте со смартфонами. В течение года компания IDC отмечала бурный рост Samsung на рынке нательных гаджетов вообще и параллельное сокращение доли Apple на этом же рынке.

Что такое Tizen

Tizen – это ОС с открытым кодом, созданная на базе ядра Linux и используемая во множестве устройств, начиная от смартфонов и заканчивая умными телевизорами и цифровыми камерами. На основе этой ОС Samsung развивает экосистему легко синхронизируемых друг с другом гаджетов. Название Tizen представляет собой сочетание слов «tie», «rise» и «zen», которые переводятся соответственно как «связь», «подъем» и «дзен».

Разработка ОС была начата в 2011 г. совместными усилиями Intel и Samsung при поддержке LiMo Foundation и Linux Foundation. Система работает с архитектурами ARM и x86. Первая версия Tizen была представлена в январе 2012 г. В мае 2013 г. появился магазин Tizen Store, в котором разработчики могут размещать свои приложения для Tizen.