МТС запустила 5G с рекордной скоростью

МТС и Ericsson продемонстрировали работу сети 5G со скоростью до 25 Гбит/с. Это первая демонстрация будущей перспективной технологии, проведенная не на стационарном, а на мобильном оборудовании.

МТС и Ericsson протестировали 5G

Компания «Мобильные Телеcистемы» (МТС) и производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson продемонстрировали работу сетей сотовой связи пятого поколения (5G). Демонстрация прошла на московском стадионе «Открытие Арена».

В ходе теста была достигнута скорость передачи данных до 25 Гбит/с. Такой скорости достаточно для того, чтобы часовой фильм в HD-качестве передать за три секунды.

Первое тестирование на мобильном оборудовании

Это уже не первое публичное тестирование технологии 5G, однако до сих пор оно проводились на стационарных аппаратах. В нынешнем же случае тестирование осуществлялось на движущихся прототипах смартфонов. Базовая станция, использовавшаяся в тестировании, работала в диапазоне 14,5-15,3 ГГц.

В ходе тестирования были продемонстрированы возможности будущей технологии: онлайн-трансляция потокового видео в формате 4K, работа сервисов виртуальной реальности и дистанционное управление роботом по мобильной сети, требующее сверхмалых задержек и высоких скоростей передачи данных.

Четыре инновационные технологии

Во время тестирования использовались четыре инновационные технологии. Технологии Multi-User и Massive MIMO с массивом приемо-передающих антенн и возможностью одновременного обслуживания нескольких абонентов в одном секторе соты на одной полосе частот значительно повышают скорость передачи данных и эффективность использования частотного ресурса.

МТС и Ericsson продемонстрировали работу сети 5G со скоростью до 25 Гбит/с

Технология Beam Tracking обеспечивает устойчивое подключение пользовательских устройств и наилучшую пропускную способность при их передвижении. Технология Dynamic TDD повышает скорость передачи данных и эффективность использования ресурсов беспроводной сети за счет динамического перераспределения пропускной способности при передаче трафика в нисходящем и восходящем каналах.

Сети 5G смогут агрегировать частоты из различных диапазонов. Помимо высоких скоростей, 5G обеспечивает низкое время отклика сети и маленькое энергопотребление. Это должно значительно увеличить перечень устройств, подключаемых к сетям передачи данных, и дать новый толчок развития интернета вещей.

Кто в России тестирует 5G

МТС и Ericsson договорились о совместном тестировании 5G-сетей в конце 2015 г. Чуть позже МТС договорилась об аналогичном тестировании с другим производителем - Nokia. Осенью 2016 г. МТС и Nokia продемонстрировали в Москве скорость передачи данных до 4,5 Гбит/с. Сигнал передавался в полосе 4,65 - 4,85 ГГц по двум агрегированным радиоканалам шириной по 100 МГц Конкурент МТС оператор «Мегафон» еще в 2015 г договорился о совместном тестировании 5G вместе с китайской Huawei. Летом 2016 г. в ходе Петербургского экономического форума компании показали скорость передачи данных до 1 Гбит/с. Тогда была использована технология агрегирования частот в диапазонах 2,5 ГГц и 1800 МГц, которые уже выделены оператору для технологии четвертого поколения сотовой связи (4G).

Позднее «Мегафон» и Nokia продемонстрировали в ходе Международного бизнес-саммита в Нижнем Новгороде работу сети 5G со скоростью до 4,5 Гбит/с.