Каждый пятый смартфон в мире - подделка

Каждый пятый смартфон и каждая четвертая игровая приставка на мировом рынке имеют признаки подделки – такие выводы содержатся в исследовании, опубликованном Организацией экономического сотрудничества и развития.

Фальшивые гаджеты

Международная Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обнародовала результаты исследования мирового рынка гаджетов, в соответствии с которыми каждый пятый мобильный телефон и каждая четвертая игровая консоль имеют признаки подделки.

Исследование опубликовано на сайте организации. Эксперты выяснили, что производители контрафакта в первую очередь подделывают аккумуляторы смартфонов, зарядные устройства, карты памяти, карты с магнитной полосой, жесткие диски и аудиоплееры.

По таможенным отчетам 2016 г., общее количество контрафакта в мировой торговле не превышает 2,5%. Однако, по данным той же таможни за 2013 г., объем контрафактных гаджетов на мировом рынке на самом деле гораздо выше – 6,5%. «Высокая стоимость смартфонов и аксессуаров к ним, а также существующий спрос делают выгодным производство контрафакта, которое увеличивается вместе с ростом ассортимента», - говорится в исследовании.

Рейтинг подделок

В процентном соотношении подделки игровых консолей и контроллеров занимают 25%. Затем следуют звуковые устройства, вроде наушников и микрофонов – 19%. Такой же процент занимают фейковые смартфоны и запчасти к ним. 15 % - поддельные карты памяти. Замыкают список жесткие диски и смарт-карты – 2% и 1% соответственно.

Число подделок в различных видах гаджетов

по данным Организации экономического сотрудничества и развития

По данным исследователей основной страной-производителем техноконтрафакта является Китай. Более всего из-за подделок, ведущих к потере доходов и снижению стоимости бренда, страдают американские производители.

Около 43% изъятых контрафактных гаджетов являются копиями американской продукции. 25% нарушают авторские права финских компаний и 12% японских. Исследователи также назвали главные опасности поддельных девайсов для потребителей: смартфоны содержат значительное количество вредных веществ, вроде свинца и кадмия, а контрафактные «зарядки» могут привести к пожару или к поражению электрическим током. Кроме того, эксперты перечисли наиболее популярные поддельные комплектующие – транзисторы, платы и антенны.

Объем фейков растет вместе с рынком

Финансовый объем мирового рынка поддельных гаджетов (по состоянию на 2013 г.) эксперты оценивают в $143 млрд (примерно 500 млн единиц товаров, изъятых таможенными службами). Почти две трети технологческого контрафакта отправлялось курьерскими и почтовыми службами, при такой доставке обнаружить подделки гораздо сложнее.

Всего объем мирового рынка гаджетов, по данным ОЭСР на 2013 г. составил $2,4 трлн. Мировой экспорт девайсов вырос на 6% с 2001 по 2013 г. и составил $1,6 трлн. Почти треть от общего объема экспортирует Китай.