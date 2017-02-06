Переезд серверов GMail в Россию не спасет переписку от ФБР

Тайна переписки

Американский суд обязал Google обнародовать переписку клиентов почтового сервиса, находящуюся на серверах за пределами США. Как пишет Reuters, по решению письма должны передаваться сотрудникам ФБР, ведущим расследования.

По словам служителей Фемиды, распоряжение не является «серьезным вмешательством» и «нарушением интересов владельцев аккаунтов». «Извлечение данных Google из своих многочисленных ЦОД за рубежом в перспективе может быть оценено, как вторжение в частную жизнь, однако фактически нарушение конфиденциальности сведений наступает в момент их раскрытия на территории США», - отмечает издание.

В Google заявили о том, что намерены обжаловать судебное постановление, отметив, что судьи «не стали руководствоваться ранее созданным прецедентом».

Устаревший закон

Решение было вынесено через семь месяцев после того, как окружной апелляционный суд в Нью-Йорке рассматривал аналогичное дело в отношении компании Microsoft. Правоохранительные органы США, ведущие расследование дела, связанного с наркотиками, потребовали выдать данные, хранящиеся на сервере в ирландском Дублине. Тогда судьи постановили, что Microsoft не обязана этого делать.

Google обязали передавать американским силовикам переписку пользователей, хранящуюся на серверах за пределами США

Это решение приветствовали десятки американских технологических компаний, Союз гражданских свобод и торговая палата.

В январе 2017 г. это дело проходило пересмотр, четверо судей обратились в Верховный суд США и конгресс, заявив об угрозе национальной безопасности. Однако их коллеги отказались менять решение.

Журналисты отмечают, что в случае с Google и в случае с Microsoft авторы обращения в суд основывают свои действия на федеральном законе 1986 г. Stored Communications Act, требующий раскрытия содержимого электронных писем. Однако технологическое сообщество считает этот документ устаревшим. Согласно данным Reuters, Google получает более 25 тыс. запросов в год от американских властей для раскрытия пользовательских данных в связи с уголовными делами.

Возвращение на сервер

Напомним, в сентябре 2015 г. в России вступили поправки в закон, регламентирующие хранение персональных данных жителей страны на российских серверах. В июле 2016 г. президент России Владимир Путин подписал «антитеррористический» закон (так называемый «закон Яровой»), обязывающий операторов связи и интернет-компании хранить всю переписку пользователей в течение полугода. Одновременно он поручил правительству уточнить требования закона и подготовить в России производство ПО и оборудования, необходимого для выполнения закона.