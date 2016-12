Легендарный производитель магнитофонных кассет будет делать комплектующие для iPhone

Пакетное поглощение

Японская корпорация TDK, получившая мировую известность благодаря выпуску магнитной ленты под собственным брендом, договорилась о покупке американского производителя чипов InvenSense Inc, обеспечивающего деталями iPhone компании Apple.

Как сообщает Reuters, сумма сделки составила $1,3 млрд. По информации представителей TDK, корпорация заплатит по $13 за каждую акцию американской компании, в итоге приобретя 100% пакет. Сделка позволит TDK, занимающейся сейчас выпуском электронных компонентов для смартфонов, укрепить свои позиции на этом рынке и нарастить линейку сенсорных технологий для гаджетов.

Как отмечается в пресс-релизе InvenSense Inc, сделка пройдет путем слияния дочерней компании TDK с InvenSense, после чего образованное предприятие полностью перейдет под контроль японской корпорации. В компании пояснили, что трехлетний стратегический план TDK включает три важных для корпорации направления работы: автомобильный рынок, производство устройств и энергетический сектор, а также информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Приобретение InvenSense позволит TDK активно осваивать еще один рынок – интернета вещей.

Сенсоры для виртуальной реальности

Компания InvenSense Inc, штаб-квартира которой находится в Сан-Хосе, Калифорния, специализируется на разработке технологий для мобильных устройств, носимых гаджетов, дронов и интернета вещей.

В 2014 г. она стала партнером Apple по выпуску iPhone 6. InvenSense Inc делала для смартфонов акселерометры и гироскопы, используя собственную систему сенсоров под брендом MotionTracking. В частности, эти устройства использовались в приложениях дополненной реальности, вроде игры Pokemon Go. Схожие технологии InvenSense Inc использовали и другие партнеры компании – южнокорейский Samsung.

Аудиокассета TDK на 90 минут записи

Кроме того, компания разрабатывала игровой контроллер для консоли Nintendo Wii и участвовала в разработке виртуального шлема Oculus Rift. Одной из последних разработок компании была технология компактной стабилизации оптического изображения для камер маленьких по размерам смартфонов.

Японская корпорация TDK с 1952 г. занимается производством магнитной ленты, кассеты этой марки для портативных магнитофонов были популярны в СССР. В 2004 г. корпорация стала одним из первых разработчиков Blu-ray дисков. В 2007 г. TDK передала право на использование бренда для производства магнитной ленты и накопителей американской Imation Corp.