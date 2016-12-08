Удар по Intel: Microsoft выпускает Windows 10 для процессоров Qualcomm

Microsoft выпустит версию ОС Windows 10, которая будет работать на ноутбуках и планшетах с процессорами Qualcomm, используя при этом эмулятор. В корпорации заверили, что пользователи «не заметят тормозов».

Дни без подзарядки

Корпорация Microsoft разрабатывает версию операционной системы Windows 10, которая будет работать на ноутбуках с процессорами Qualcomm.

Об этом представители корпорации объявили на конференции Windows Hardware Engineering Community в китайском Шэньчжэне (Shenzhen). По мнению экспертов, это положит конец доминированию чипов Intel в компьютерах и позволит создателям мобильных приложений совершить прорыв в разработке ПО.

Сейчас Qualcomm разрабатывает и выпускает чипы Snapdragon на ARM-архитектуре для мобильных устройств.

Как пишет Bloomberg, первые устройства – плод начавшегося сотрудничества Microsoft и Qualcomm – появятся уже в 2017 г., однако пока неясно, кто именно будет производить сами устройства. «Чипы Qualcomm созданы для устройств с ограниченными по времени работы батареями и интегрированной сотовой связью. Интеграция их с Windows 10 позволит создать ноутбуки и планшеты, работающие в сети днями без подзарядки», - поясняют журналисты со ссылкой на представителей корпорации.

Эмуляция ОС

Планируется, что Windows 10 позволит запускать программы, вроде Microsoft Office или Adobe Photoshop, на устройствах с чипом Qualcomm, используя эмулятор х-86 приложений для процессоров с архитектурой ARM.

Microsoft выпустит версию ОС Windows 10, которая будет работать на ноутбуках и планшетах с процессорами Qualcomm

Как правило, эмуляторы замедляют работу приложений, однако партнеры заявляют, что пользователь «не заметит тормозов». Журналисты также отмечают, что это уже не первая попытка крупнейшего производителя ПО в мире отойти от использования чипсетов Intel в пользу другого производителя, однако предыдущие заканчивались единичными продажами и грандиозными убытками.

К примеру, в 2012 г. Microsoft выпустила версию своей ОС для мобильных устройств на чипах ARM Holdings Plc. В итоге, кроме самой Microsoft (Surface) лишь четыре производителя рискнули создать планшеты под нее. Из них лишь одна компания довела устройство до конечного потребителя.

На этот раз, по словам экспертов, Microsoft , вместо сегмента частных пользователей нацелится на бизнес-клиентов, предлагая корпоративную версию ОС. Тем не менее, Intel по-прежнему остается в числе ключевых партнеров Microsoft. Кроме работы над искуственным интеллектом и голосовым помощником Cortana впереди у них много планов, включая совместную реализацию проекта Project Evo, объединяющий виртуальную и дополненную реальности в «ПК будущего».