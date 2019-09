HP Inc. представила ультралегкий премиальный ноутбук HP Elite Dragonfly

HP Inc. представила ультралегкий премиальный ноутбук HP Elite Dragonfly, который весит менее одного килограмма и призван расширить потенциал мобильности корпоративных пользователей на работе и в жизни. Запоминающийся дизайн, исключительная производительность и усиленные функции безопасности HP Elite Dragonfly знаменуют собой начало новой эры мобильности. Кроме того, HP расширяет портфолио дисплеев и представляет два изогнутых монитора, предназначенных для современного офиса.

«Сегодня ПК должны обеспечивать необходимый уровень свободы, уметь трансформироваться и адаптироваться под условия работы и задачи корпоративных пользователей, – отметила Анна-Софи Хэдберг (Anne-Sophie Hadberg), глава подразделения персональных систем компании HP Inc. в регионе EMEA. – Инновации HP помогают бизнесу выйти за привычные рамки за счет невероятно легких и производительных ПК с высоким уровнем защиты, которые становятся частью целой экосистемы рабочего пространства нового поколения. Предоставляя самые легкие в корпоративном сегменте устройства-трансформеры, а также эффектные изогнутые мониторы, HP демонстрирует, как современные технологии расширяют возможности современного рабочего места».

HP Elite Dragonfly – это легкий и мощный ноутбук корпоративного сегмента с рекордным временем автономной работы. Ноутбук-трансформер с 13-дюймовым экраном способен работать от батареи до 24,5 часов и поддерживает подключение к новейшим сетям Wi-Fi 6. Опциональная поддержка сетей 4G LTE с гигабитными скоростями позволяет сотрудникам подключаться к сети и осуществлять совместную работу откуда угодно с первым в мире ноутбуком-трансформером для бизнеса с поддержкой 4x4 LTE. Кроме того, HP Elite Dragonfly – первое устройство для бизнеса с предустановленным программным обеспечением для ведения здорового образа жизни HP WorkWell.

Компактный ноутбук-трансформер для бизнеса имеет прочный корпус из магниевого сплава, обработанный на станках с системами числового программного управления, что обеспечивает непревзойдённую прочность и придает устройству неповторимый синий цвет. Среди 13-дюймовых ноутбуков-трансформеров корпоративного класса ноутбук демонстрирует максимально эффективное отношение площади экрана к поверхности – 86%, при этом он моментально превращается из ноутбука в планшет.

HP Elite Dragonfly – первый в мире ноутбук, при создании которого используется собранный в океане и переработанный пластик. Компания HP ответственно подходит к изготовлению пластиковых деталей и использует рециклинговые материалы в их производстве.

Программное обеспечение учит пользователей делать перерывы в работе, когда это необходимо, и предлагает персонализированные советы по повышению продуктивности. HP помогает пользователям достичь разумного баланса между работой и личным временем благодаря индивидуальным рекомендациям по здоровому образу жизни. HP Elite Dragonfly и премиум-аксессуары, в том числе новый кожаный чехол HP Elite 13.3 Leather Sleeve и мышь HP Bluetooth Travel Mouse – незаменимые помощники для сотрудников, находящихся в постоянных разъездах.

Устройство соответствует целевым спецификациям и ключевым показателям пользовательского опыта в рамках инновационной программы Intel Project Athena. Лучшая производительность для бизнеса благодаря процессору Intel Core vPro 8 поколения.

«Создание HP Elite Dragonfly является ярким примером того, как HP и Intel развивают свое сотрудничество в рамках программы инноваций Project Athena, – сказала Стефани Холлфорд (Stephanie Hallford), вице-президент и генеральный управляющий подразделения Business Client Platforms корпорации Intel. – В основе этого ПК для бизнеса лежит платформа Intel vPro, что позволяет добиться исключительной производительности, потрясающего дизайна, продолжительного времени автономной работы и малого веса. HP Elite Dragonfly – это как раз то, что необходимо современным бизнес-пользователям с мобильным образом жизни».

Поддержка Wi-Fi 6 обеспечивает скорость передачи данных втрое выше стандарта Wi-Fi 5. Технология HP Sure Sense защищает мобильных сотрудников от кибератак, используя для этого искусственный интеллект. Решение HP Sure Recover со встроенной поддержкой технологии Embedded Reimaging помогает пользователям вернуться к работе, обновляя систему максимально быстро в любом месте и в любое время. Технология HP Sure View третьего поколения – решение HP для «защиты от подглядывания», и камера HP Privacy Camera с закрываемым объективом помогают пользователям полностью контролировать информацию.

Мобильным сотрудникам также важно добиваться максимальной продуктивности в офисе. Такие устройства, как HP Elite Dragonfly, идеально подходят для совместного создания и обсуждения идей буквально на ходу, а развитие этих идей будет удобнее реализовать на больших и ярких мониторах.

Изогнутый ультраширокий монитор HP S430c обеспечивает пользовательский опыт за счет большого изогнутого экрана диагональю 43,4 дюйма, что эквивалентно двум 24-дюймовым мониторам., поддерживает новую технологию HP Device Bridge, которая позволяет с легкостью работать с двумя компьютерами одновременно. Пользователи могут просматривать, копировать и вставлять файлы на различных устройствах с помощью единой клавиатуры и мыши.

Изогнутый ультраширокий монитор HP S430c оснащен веб-камерой с закрываемым объективом и встроенным микрофоном..

Иммерсивный ультратонкий изогнутый монитор HP E344c с диагональю 34 дюйма позволяет современным пользователям взаимодействовать с коллегами, где бы они ни работали – в офисе или из дома. Отличаются удобной эргономикой и предусматривают возможность наклона, поворота и регулировки по высоте в пределах 150 мм.. Изогнутый монитор HP E344c с WQHD разрешением и соотношением сторон 21:9 обеспечивает такое же экранное пространство, как несколько мониторов, но без рамки между ними.

HP Elite Dragonfly поступит в продажу в России в ноябре, информация о цене будет доступна позднее. Изогнутый ультраширокий монитор HP S430c поступит в продажу в России в ноябре по цене 69 990 рублей. Изогнутый монитор HP E344c поступит в продажу в России в ноябре по цене 51 990 рублей. Беспроводная мышь HP Bluetooth Travel Mouse поступит в продажу в России в ноябре, информация о цене будет доступна позднее.