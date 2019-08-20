«Аванпост» выпустил новую версию Avanpost PKI

«Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), объявил о выпуске этапного релиза своего программного продукта для управления инфраструктурой открытых ключей – Avanpost PKI 6.0. Новая версия существенно расширяет возможности этой системы: обеспечивает потребности самых крупных заказчиков, в полном объеме поддерживает работу корпоративных УЦ, выводит на новый уровень работу с виртуальными (облачными) носителями, поддерживает рабочие станции на ОС Linux, позволяет объединить в одну операцию выпуск носителей с несколькими сертификатами и другой информацией, а также содержит ряд других принципиальных усовершенствований.

Разработка новой версии началась с масштабной переработки модели предметной области. Необходимость учета, перевыпуска и автоматического обновления сертификатов информационных систем и устройств, а также перспектива использования продукта для выпуска носителей, предназначенных для физических лиц, подтолкнули к изменению модели в части представления владельцев сертификатов и носителей. Если в пятой версии субъектами, для которых можно было выпустить сертификат или подготовить носитель, были только внутренний пользователь и работник внешней организации, то в шестой сертификат может быть выпущен для: физического лица, юридического лица (в лице работника организации), информационной системы или устройства.

Следующая по значимости и гораздо более трудоемкая по трудозатратам доработка – это изменение структуры управления, а вместе с ней и внутренней модели авторизации пользователей. Четвертая и пятая версии продукта были ориентированы на использование в рамках централизованного удостоверяющего центра. Делегирование полномочий региональным подразделениям или распределенная дистрибуция носителей были затруднены. Чтобы снять эти ограничения, в шестой версии была введена новая сущность – «Центр регистрации», которая в зависимости от настройки полномочий, представляет собой самостоятельный или подчиненный орган криптографической защиты. В свою очередь компании или подразделения крупной организации закрепляются за обслуживающими их центрами регистрации, что дает доступ администраторам ЦР к работникам и информационным системам этих организаций. Таким образом, шестая версия продукта поддерживает возможность делегирования полномочий администраторов для обслуживания децентрализованной инфраструктуры, что крайне важно для крупных компаний, холдинговых и вертикально интегрированных структур.

Оба нововведения повлекли за собой изменения в способе интеграции с источниками данных о субъектах. Если ранее использовался способ, унаследованный от Avanpost IDM, то теперь он перестал удовлетворять требованиям, поскольку не позволяет получить данные об инфраструктуре, и стал избыточным для получения данных пользователей организации. В результате анализа был разработан новый способ обогащения данных на основе подключения к внешним источникам через плагин – адресную книгу. В поставке с продуктом идут два базовых модуля – для получения данных из LDAP-каталога (включая MS AD) и из «1С ЗУП». Прочие источники, включая CMDB для получения данных об ИС, могут быть подключены в рамках проекта внедрения.

Еще одним масштабным изменением является интеграция системы документооборота в продукт. Движок рабочих процессов, аналогичный используемому в Avanpost IDM, позволяет настроить практически любые процессы обработки пользовательских запросов, связанных с обслуживанием инфраструктуры PKI, а также организовать взаимодействие администраторов, обеспечивающих поддержку PKI-инфраструктуры между собой.

Вышеперечисленные глобальные изменения продукта создали мощную основу для дальнейшего функционального развития. На базе вышеперечисленных изменений в шестой версии реализовано: распространение ключевых контейнеров для информационных систем; полноценная поддержка облачных носителей («Крипто-про DSS» и других); построен процесс инвентаризации АРМ; улучшена интеграция со СМЭВ: теперь данные можно проверить до формирования физического запроса, и в случае наличия в них ошибки, организовать автоматизированный процесс актуализации.