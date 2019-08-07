Венчурный фонд Softline инвестирует 20 млн рублей в технологию биометрии и подтверждения результатов прохождения экзаменов

Softline Venture Partners, корпоративный венчурный фонд Softline, сообщил об инвестициях в размере 20 млн руб. в компанию Proctoredu. Стартап идентифицирует и верифицирует человека во время онлайн-аттестации или экзаменов с помощью биометрии. В рамках сделки фонд Softline получит миноритарную долю. Подробности сделки не раскрываются.

Полученные инвестиции стартап планирует направить на развитие технологии машинного обучения на больших данных и расширение присутствия в странах СНГ. Развитие на рынках Латинской Америки, Азии и США Proctoredu планирует запустить благодаря активному каналу продаж Softline и синергии с текущими портфельными проектами фонда в сфере Ed-tech.

Proctoredu работает на рынке прокторинговых услуг — наблюдения и контроля за дистанционным испытанием. Платформа контролирует ход онлайн-тестирования с момента начала экзамена и до его окончания благодаря технологии биометрии и анализа поведения тестируемого. Система наблюдает за тестируемым используя 13 поведенческих маркеров и факт подмены личности. После окончания экзамена выдает отчет о достоверности результатов.

Компания разработала несколько вариантов обработки результатов. Первый — наблюдение, подтверждение личности и оценка доверия выставляется системой автоматически. Второй — во время экзамена присутствует наблюдатель и именно он формирует заключение.

«Мировой рынок прокторинга к 2026 г. достигнет $10 млрд. Ключевой драйвер роста – высокая емкость и рост рынка онлайн-образования (объем более $170 млрд), в том числе благодаря популяризации MOOC-платформ (Udacity, EdX, Coursera) и онлайн-экзаменов в сегментах среднего и высшего образования. В США более 500 университетов применяют технологию онлайн-прокторинга», — сказала Елена Волотовская, вице-президент Softline по инвестициям и руководитель фонда Softline Venture Partners.

Сейчас Proctoredu обслуживает более 20 клиентов из России, Индии, США, среди которых Skoltech, «Русгидро», «Летово», Альфа-банк, Meritrac, Youtestme. Компания провела более 140 тыс. экзаменов по всему миру.

Решение Proctoredu помогло университету «Русгидро» сократить время на проверку работ с двух-трех месяцев до одной недели, а «Сколтеху» увеличить число обработанных заявок на обучение и сократить время отбора. Клиентами компании также являются Альфа-банк, школа «Летово», фонд Егора Гайдара и другие.

«Технологии Proctoredu становятся все более востребованными, так как именно они помогают компаниям двигаться в направлении цифровой трансформации еще быстрее. В настоящее время ведущие вузы и корпорации в нашей стране включают технологии прокторинга в свои стратегии развития онлайн-образования и аттестации персонала. Мы видим своей дальнейшей задачей укрепление присутствия на международном рынке», — отметил Артем Козин, генеральный директор и сооснователь Proctoredu.

Компания Proctoredu основана в марте 2016 г. Артемом Козиным, Антоном Скшидлевским, Адебайо Аденийи (Adeniyi Adebayo) и Максимом Алатовым. Команда Proctoredu прошла акселерацию ФРИИ в 2017 г. По итогам акселерации ФРИИ инвестировал в компанию 2,1 млн руб. (средства пошли на поиск новых клиентов). В 2018 г. стала участником акселератора Сбербанка и 500 Startup.