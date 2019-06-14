Lenovo представила рабочие станции серии ThinkPad P

Lenovo представила новое поколение рабочих станций ThinkPad серии P. В нее вошли модели ThinkPad P73, ThinkPad P53, ThinkPad P1 второго поколения и ThinkPad P53s и P43s. Устройства разработаны с учетом современных стандартов энергопотребления и требования к мобильности сотрудников. ThinkPad можно использовать как в офисе, так и за его пределами, не переживая за надёжность и безопасность.

ThinkPad P53 является мощной 15-дюймовой мобильной рабочей станцией. Он оснащен чипом NVIDIA Quadro RTX 5000 GPU с поддержкой технологии трассировки лучей в реальном времени. Устройство работает на процессорах Intel Xeon или 9 поколении Core i с восьмью ядрами, включая Core i9. Рабочая станция обладает до 128 ГБ оперативной памяти и хранилищем данных до 6 ТБ. Вся эта мощь заключена в компактном 15-дюймовом шасси.

Мобильная рабочая станция может быть оснащена новым сенсорным OLED-экраном с поддержкой технологии Dolby Vision HDR для обеспечения идеального отображения любой цветовой гаммы, а также передачи насыщенного черного цвета. Инженерам Lenovo удалось уменьшить размер блока питания на целых 35%. ThinkPad P53 позволяет пользователям использовать всю мощь современных решений в компактном мобильном устройстве.

Самая тонкая и легкая 15-дюймовая рабочая станция Lenovo ThinkPad P1 второго поколения. Она весит всего 1,7 кг, а толщина составляет 17,2 мм. Lenovo ThinkPad P1 второго поколения предлагает идеальное сочетание привлекательного дизайна и всех современных функций рабочей станции. ThinkPad P1 оснащается новейшей аппаратной частью, включая последние графические процессоры NVIDIA Quadro Turing T1000 и T2000. ThinkPad P1 работает на быстрых восьмиядерных процессорах 9 поколения Intel Xeon и Core. Устройство может быть оснащено OLED-дисплеем с поддержкой технологии Dolby Vision HDR, позволяющим пользователям получать реалистичную картинку, видео с высокой контрастностью и качеством.

ThinkPad P1 второго поколения — это решение для профессионалов, которым нужен компьютер, обеспечивающий необходимую им мощность. ThinkPad P1 справляется с задачами от запуска требовательных CAD-приложений до работы с большими потоками данных в реальном времени.

Вместе с тонкими легкими устройствами Lenovo представляет рабочую станцую ThinkPad P73. Она может быть оснащена экраном 4K UHD с поддержкой технологии Dolby Vision и адаптером питания, который стал на 35% тоньше. Как и ThinkPad P53, рабочая станция ThinkPad P73 получила мощное графическое решение NVIDIA Quadro RTX.

Портфолио мобильных рабочих станций Lenovo пополнилось ThinkPad P53s и ThinkPad P43s. Компьютеры сочетают высокую производительность, мобильность и доступную цену.

ThinkPad P53s получил новейшие графические чипы NVIDIA Quadro и процессоры Intel Core: все эта мощь упакована в компактном корпусе и позволяет клиентам пользоваться самыми мощными решениями.

ThinkPad P43s — это новая мобильная рабочая станция, которая дополняет уже существующую линейку компактным устройством, позволяя при этом использовать всю мощь более крупных решений. ThinkPad P43s — единственное устройство на 14-дюймовом шасси в линейке мобильных рабочих станций ThinkPad P. Оно предназначено для тех, кому важна мобильность и мощность.

Впервые компания Lenovo добавила новую заводскую калибровку цвета X-Rite Pantone к ThinkPad P1 второго поколения, ThinkPad P53 и ThinkPad P73. Она подходит тем, кто работает над созданием видеоконтента, обрабатывает фотографии, где требуются самая точная цветопередача.

Уникальный профиль отображения цвета сохраняется в облаке для обеспечения более точной калибровки. Этот профиль позволяет динамически переключаться между цветовыми пространствами, включая sRGB, Adobe RGB и DCI-P3, чтобы обеспечить высокую производительность приложений ISV.

Все мобильные рабочие станций ThinkPad оснащены расширенными функциями безопасности, входящими в комплекс ThinkShield: устройства получили заслонку веб-камеры ThinkShutter, технологию Privacy Guard (опция) для защиты информации на экране от посторонних взглядов, а также самовосстанавливающийся BIOS.