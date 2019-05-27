Asus представила обновленные ультрабуки Zenbook. Фото

Asus представила обновленные модели ноутбуков Zenbook 13 (UX334), Zenbook 14 (UX434) и Zenbook 15 (UX534), оснащенные усовершенствованной версией дополнительного сенсорного экрана Screenpad 2.0. Также представлена эксклюзивная юбилейная модель Zenbook Edition 30 (UX334FL) ограниченной серии в отделке из натуральной кожи жемчужного цвета. Кожаная отделка на крышке выполнена вручную из кожи итальянского производства.

Дополнительный сенсорный экран Screenpad 2.0 установлен во всех обновленных моделях Zenbook. Интерфейс дополнительного экрана интуитивно понятен, поскольку во многом схож с привычным интерфейсом смартфона.

Все представленные новинки могут похвастать дисплеем Nanoedge с исчезающе тонкой рамкой со всех четырех сторон и относительной площадью экрана до 95%.

Новые модели оснащены полным комплектом высокопроизводительных компонентов, включая четырехъядерный процессор восьмого поколения Intel Core i7, видеокарту Nvidia Geforce GTX 1650 Max-Q, 16 ГБ оперативной памяти, высокоскоростной твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe и гигабитный модуль Wi-Fi.

Усовершенствованный дополнительный сенсорный дисплей Screenpad 2.0 получил еще большую диагональ, чем предыдущая версия – 5,65 дюйма, а программное обеспечение Screenxpert, отвечающее за работу Screenpad, пополнилось множеством полезных функций: утилита Quick Key позволяет одним нажатием активировать заранее заданную последовательность действий, Handwriting – включает режим рукописного ввода текста, а Number Key открывает цифровой блок, незаменимый для работы с расчетами. Интерфейс дополнительного экрана Screenpad схож с интерфейсом смартфонов. Сторонние разработчики программного обеспечения могут использовать специально созданный специалистами Asus прикладной интерфейс (API), чтобы оптимизировать уже существующие программы для максимальной совместимости с дисплеем Screenpad. Усовершенствованная версия дополнительного экрана значительно экономичнее расходует заряд аккумулятора ноутбука, чем предыдущая версия, – в 2,5 раза.

Компактный ноутбук Asus Zenbook 13

Новые модели серии Zenbook отличаются легкостью и компактным корпусом. Сделать их такими стало возможным благодаря дисплеям Nanoedge: экраны диагональю 13,3 дюйма, 14 дюймов и 15,6 дюйма заключены в настолько узкую рамку со всех четырех сторон, что экран занимает до 95% площади поверхности крышки.

Поверхность крышки украшена традиционным для серии Zen рисунком из тончайших концентрических окружностей. Новинки доступны в темно-синем (Royal Blue) цвете и холодном серебристом (Icicle Silver) исполнении с контрастной отделкой цвета розового золота (Rose Gold) над клавиатурой и на логотипе. Фирменное поворотное крепление Ergolift задает оптимальный угол наклона клавиатуры для комфортного набора текста. Кроме того, такая конструкция способствует дополнительному охлаждению системы.

Новые модели Zenbook оснащаются процессором Intel Core восьмого поколения вплоть до модели i7, дискретная графика Nvidia Geforce MX250 в моделях Zenbook 13 и 14 и юбилейной модели Edition 30 и высокопроизводительная видеокарта Nvidia Geforce GTX 1650 Max-Q в модели Zenbook 15.

Все новые модели оснащены твердотельными накопителями с интерфейсом PCIe и до 16 ГБ оперативной памяти.

Все новые модели Zenbook оснащены гигабитным модулем Wi-Fi 5 (стандарт 802.11ac), который позволяет получить стабильное соединение с высокой скоростью, что особенно важно для скачивания данных и плавных потоковых видеотрансляций. Для беспроводного соединения с новейшими периферийными устройствами и аксессуарами в ноутбуках также предусмотрен модуль Bluetooth 5.0.

По заявлению производителя, ультрабуки Zenbook способны проработать полный день на одном заряде аккумулятора. Время автономной работы составляет до 14 часов для Zenbook 13 и 14 и 17 часов автономной работы для Zenbook 15.

Модель Zenbook Edition 30 выпущена ограниченным тиражом в честь 30-тилетнего юбилея компании Asus.

Ноутбук Asus Zenbook Edition 30, выпущенный ограниченным тиражом в честь 30-тилетия компании

В 2006 г. компания Asus уже выпускала коллекцию устройств в кожаной отделке S6F. В дизайне модели Zenbook Edition 30 классический стиль сочетается с современным. Грани устройства украшает металлическая отделка цвета розового золота, а логотип на крышке Zenbook Edition 30 выполнен из 18-тикаратного розового золота.

Юбилейная модель Zenbook Edition 30 поставляется с набором аксессуаров премиального уровня, включающим мышку жемчужного цвета, коробку и коврик для мыши с фактурной отделкой под кожу, а также чехол-конверт из натуральной кожи.