Национальный центр информатизации разработал дорожную карту по большим данным

Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех») в сотрудничестве с группой компаний «Форпост» и Ассоциацией участников рынка больших данных разработал дорожную карту по развитию в России «сквозной» цифровой технологии (СЦТ) большие данные.

Подготовка дорожной карты проходила с 30 марта по 15 мая 2019 г., в процессах информационного обмена по дорожной карте участвовало более 250 специалистов. За это время НЦИ вместе с партнерами провел три рабочих совещания, в которых приняло участие 52 эксперта из научных и коммерческих организаций, а также органов государственной власти. В сотрудничестве с рынком НЦИ представил план мероприятий по развитию технологии больших данных, состоящий из 48 мероприятий, рассчитанный до 2024 г. Документ формирует план совместных действий бизнес-сообщества и федеральных и региональных органов исполнительной власти по разработке и применению анализа больших массивов данных для достижения технологического лидерства, обеспечения экономического развития и социального прогресса Российской Федерации, выхода российских компаний на международные рынки.

В дорожной карте выделено шесть субтехнологий больших данных, в логике развития которых и сформирован документ. Это технологии, обеспечивающие прослеживаемость и интероперабельность данных; программно-определяемые (распределенные) хранилища данных; технологии обработки, утилизация данных с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения; технологии обогащения данных; технологии, обеспечивающие использование доверенных (качественных) данных для BI; предиктивная аналитика. По каждой из субтехнологий определены цели развития и ключевые показатели эффективности

«Дорожная карта по большим данным станет ключевым документом по развитию в России этой СЦТ при реализации федерального проекта "Цифровые технологии" нацпроекта по цифровой экономике в период до 2024 г. Она обозначит приоритеты и ориентиры для дальнейшего планирования деятельности государства и ведущих отечественных компаний и организаций», – сказал Константин Солодухин, генеральный директор НЦИ.

«Работа по подготовке дорожной карты показала колоссальный интерес к технологии больших данных со стороны многих участников рынка, в том числе – крупнейших представителей. Мы рады, что нам удалось в рамках разработки дорожной карты максимально учесть интересы разных игроков рынка больших данных», – отметил заместитель генерального директора «Форпост» Дмитрий Петров.

31 марта 2019 г. госкорпорация «Росатом» выбрала компании, которые разработают девять дорожных карт по развитию «сквозных» цифровых технологий для нацпроекта «Цифровая экономика». Исполнителями трех контрактов из девяти стал НЦИ. Компания подготовила дорожные карты по большим данным, промышленному интернету вещей и технологиям беспроводной связи.