«М.Видео-Эльдорадо» и SAP представили концепцию «магазина будущего»

«М.Видео–Эльдорадо», российский продавец электроники и бытовой техники, и SAP, поставщик корпоративных приложений, представили концепцию «магазина будущего» в рамках интерактивного стенда наежегодном бизнес-форуме SAP. Пилотный проект, разработанный на базе SAP Cloud Platform, показывает, как работают мобильные технологии, искусственный интеллект, машинное обучение и персонализация в розничной торговле.

Концепция форума в 2019 г. – «Бизнес разумный». На мероприятии компании из разных отраслей российской экономики обсуждают, что такое интеллектуальное предприятие и экономика впечатлений, а также как в будущем изменится клиентский опыт. «М.Видео-Эльдорадо» также двигается в сторону интеллектуального предприятия: разрабатывает собственные инновации и привлекает партнёров. Основной упор компания делает на развитие мобильных технологий и дальнейшую интеграцию онлайн и офлайн каналов.

Ритейлер разработал долгосрочную стратегию развития ONE-retail, согласно которой торговля полностью уйдёт в онлайн, а традиционные магазины будут расширять покупательский опыт как experience-центры и пункты выдачи, основанные на технологиях и экономике впечатлений. Эта концепция уже сейчас воплощается в тех инновациях, которые появляются в магазинах «М.Видео-Эльдорадо».

В магазинах работают продавцы с мобильными устройствами, позволяющими выбрать и оформить покупку, сравнить цены с конкурентами и индивидуально рассчитать максимально выгодную схему применения скидочных средств. Действует автоматизированная система выдачи заказов с применением чат-бота и технологий машинного обучения. Развиваются новые форматы для получения уникального пользовательского опыта в цифровой технике и гейминге, где перед покупкой можно протестировать и вживую оценить выбранное устройство и весь спектр связанных с ним товаров и аксессуаров. Также «М.Видео» пилотирует навигацию и 3D-моделирование с применением дополненной реальности, которые позволят привлечь новую аудиторию и вовлечь её в активности бренда.

«На протяжении нескольких тысяч лет торговля развивается бок о бок с технологиями, следуя за потребностями людей. Поэтому во всех каналах мы развиваем продукты, помогающие клиентам быстро и с удовольствием находить самые подходящие именно для них товары, сервисы, а главное, подобрать комплексное персонализированное решение, удовлетворяющее их потребностям и предпочтениям. В идеале, мы хотим знать нашего клиента буквально в лицо, мгновенно предугадывая его желания и ожидания не только от техники, но и взаимодействия с нами», – сказал директор по информационным технологиям группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Сергеев.

На стенде группы на площадке SAP-форума «Умный магазин: пришел, увидел и купил» также представлены программные продукты SAP, которые смогут в будущем расширить покупательский опыт. Пилотный проект магазина будущего создан на базе SAP Cloud Platform с использованием предиктивной аналитики. На стенде представлено несколько сценариев: дополненная реальность, позволяющая узнать всю информацию о выбранном товаре; тепловые карты, благодаря которым можно видеть наиболее популярные зоны и стенды; IoT-датчики, помогающие следить за выкладкой товара и наполняемостью полок. Помимо этого, в «магазине будущего» представлены технологии распознавания лиц и эмоций, которые позволят более персонализировано общаться с клиентами без ввода номера телефона, бонусной карты или заказа, а также качественнее собирать и оценивать обратную связь.

«В нашем инновационном магазине мы объединили классические омниканальные покупки с возможностями дополненной реальности, а получение товара из точки выдачи сделали по распознаванию лица. Мы собираем непрерывную аналитику о том, сколько времени человек находится в магазине и какие зоны интереснее всего. Все данные собираются в реальном времени и используются в приложении продавца. И это лишь малая часть возможностей, которые предоставляет SAP Cloud Platform», – отметил Андрей Горяйнов, заместитель генерального директора SAP CIS.