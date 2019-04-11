Hisense начала российские продажи смартфонов. Цены

Hisense объявила о старте продаж смартфонов в России. Смартфоны Hisense 2019 модельного ряда созданы с использованием передовых технологий производства экранов. Среди других преимуществ линейки смартфонов – дизайн, мощные аккумуляторы и камеры с высоким разрешением.

Первыми на российском рынке появятся флагманские модели A6 и U30, а также смартфоны Hisense F16 и F25. Официальным дистрибьютером устройств на российском рынке стала компания Mobilidi, входящая в состав холдинга RDC GROUP.

Hisense A6 оснащен двойным экраном. Основной дисплей получил диагональ 6,01 дюйма и разрешение Full HD. Диагональ второго экрана, выполненного по технологии E-Ink, составляет 5,61 дюйма.

Устройство объединяет широкий функционал обычного смартфона и возможности экрана E-Ink, предназначенного для чтения. Экран E-Ink смартфона A6 отображает изображения и текст за счет отражения света от встроенного источника света через светорассеиватель. A6 автоматически регулирует яркость, обеспечивая максимальное удобство для чтения.

Пользователи также могут использовать все функции смартфонов на базе Android с помощью экрана, выполненного по технологии E-link, что продлевает время работы устройства. Несмотря на это, новинка оснащена достаточно мощным аккумулятором емкостью 3300 мАч и технологией быстрой зарядки.

Смартфон базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon 660 и располагает 6 Гб оперативной памяти. Селфи-камера Hisense A6 – 16Мп, обладает функцией распознавания лиц, а основная камера на 12 Мп, оснащена технологией быстрой фокусировки Dual Pixel.

Разблокировать экран новинки можно используя две технологии на выбор: сканер отпечатка пальца или распознавание лица. Дактилоскопический сканер, встроенный в кнопку включения, располагается на правом торце смартфона.

На российском рынке Hisense A6 будет доступен по ориентировочной розничной цене 31 990 руб.

Флагманская модель Hisense U30 является первым смартфоном, который оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 675 и камерой с разрешением 48 Мп. Экран с диагональю 6,3 дюйма и разрешением Full HD имеет дизайн O-Infinity: фронтальная камера размещена в верхнем левом углу экрана.

Основная двойная камера с разрешением 48 Мп + 5 Мп обеспечивает высокое качество снимков. Фронтальная камера на 20 Мп гарантирует четкое и насыщенное изображениеЭ а также отличные селфи снимки. С аккумулятором емкостью 4500 мАч зарядки хватает на целый день даже при активном использовании устройства.

Смартфон поддерживает функцию разблокировки с использованием технологии распознавания лиц, а также технологию быстрой зарядки.

Задняя панель смартфона имеет отделку из натуральной кожи, что дает приятные тактильные ощущения при использовании смартфона. Hisense U30 будет представлен на российском рынке в синем и черном цветовых вариантах и появится в продаже через несколько недель.

Ориентировочная розничная цена устройства составит 29 990 руб.

Смартфон Hisense Rock V имеет экран с диагональю 6,22 дюйма (IPS HD, 2.5D, Waterdrop Display) при размерах всего 156,94 мм x 75,5 мм x 9,31 мм. Экран U-Infinity и «умная» кнопка делают его использование простым и комфортным.

Rock V будет доступен по ориентировочным ценам 12 990 или 14 990 руб. за конфигурации 3 ГБ + 32 ГБ или 64 ГБ + 4 ГБ соответственно.

Hisense F25 – смартфон начального уровня с 5-дюймовым HD-экраном, четырехъядерным чипсетом MediaTek и сдвоенной задней камерой. Базовая модель F16 обладает экраном с диагональю 5,45 дюймов, 1 ГБ + 8 ГБ встроенной памяти и функцией разблокировки по лицу. Обе новинки доступны в продаже с 11 апреля. F25 и F16 отличают привлекательные розничные цены, которые составят всего 6990 руб. и 5490 руб. соответственно.

«Компания Hisense видит большой потенциал российского рынка. Последний Чемпионат мира по футболу проходил здесь, и Hisense выступала одним из его спонсоров. Бренд Hisense уже становится узнаваемым в России, но, чтобы усилить наши позиции на рынке, мы открыли представительство здесь. Вместе с нашим партнером RDC Group мы намерены занять существенную долю на российском рынке смартфонов. В этом нам поможет сильная команда R&D Hisense, которая создает превосходные продукты, а также стандарты качества, с использованием которых созданы наши продукты», – отметил Шон Ма, вице-президент Hisense Electronic Information Group.

«Мы уверены, что продуктовая линейка смартфонов Hisense удовлетворит разнообразие запросов российских пользователей. Наша цель – в перспективе 5 лет стать видимым производителем в России не только направлении бытовой техники и телевизоров, но и смартфонов», – отметил глава российского представительства Лю Чанхай.

11 апреля первые смартфоны Hisense появятся в розничной сети магазинов электроники HITBUY и www.myhisense.com , а чуть позже продажи стартуют и в других федеральных сетях.