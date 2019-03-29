Huawei представила проект Track AI для выявления ранних признаков проблем со зрением у детей

Huawei сообщила, что совместно с ведущими медицинскими исследовательскими организациями будет применять свои экспертные знания в области искусственного интеллекта для сохранения зрения детей. Huawei совместно с Институтом медицинских исследований Арагона (IIS Aragon) и DIVE Medical работает над созданием системы Track AI. Это решение на базе искусственного интеллекта создано для диагностики ранних признаков ухудшения зрения у детей.

Для обнаружения дефектов зрения на компьютере Huawei Matebook E запускается программное обеспечение DIVE (Devices for an Integral Visual Examination, Приборы для полной проверки зрения). С его помощью отслеживается реакция каждого глаза пациента на специальные раздражители, созданные для тестирования разных аспектов визуальных функций. Затем собранные данные о модели зрения пациента обрабатываются на смартфоне Huawei P30 при помощи алгоритма Huawei HiAI для распознавания индикаторов потенциальных проблем со зрением.

С помощью смартфона Huawei P30 и технологии Huawei HiAI в рамках проектаTrack AI создано простое в использовании, портативное и доступное решение для выявления проблем со зрением у детей на самой ранней стадии, в возрасте от шести месяцев. В конечном счете, задача в том, чтобы люди без специальной подготовки могли выявить у детей проблемы со зрением и быстро начать лечение.

Дети с проблемами зрения имеют другую модель зрительного восприятия по сравнению с детьми с нормальным зрением. Системы DIVE способны собирать данные о положении взгляда при реакции на разработанные учеными визуальные раздражители. Анализ и интерпретация таких данных — очень сложная задача для медицинских работников без специальной подготовки. Однако при помощи искусственного интеллекта компьютеры можно научить распознавать аномальные реакции и тем самым упростить осмотр и постановку диагноза, что ускорит процесс перехода от диагностики к лечению.

Решение Track AI построено на основе возможностей открытой программной платформы Google TensorFlow и технологии Huawei HiAi. Оно позволило создать систему машинного обучения на смартфоне с процессором Kirin 980.

Двойной нейромодуль процессора Kirin 980 обеспечивает поддержку искусственного интеллекта и выполнение интеллектуальных функций непосредственно в смартфоне. Это значительно ускоряет работу и обеспечивает конфиденциальность данных пользователя. Двойной нейромодуль помогает искусственному интеллекту смартфона постепенно совершенствоваться и тем самым повышать производительность устройства.

Решение TrackAI на основе смартфона портативно, не требует подключения к Wi-Fi и собирает данные в реальном времени, что ускоряет диагностику. Возможности смартфона Huawei позволяют использовать TrackAI по всему миру.

Развитие основанной на искусственном интеллекте системы требует сбора данных об исследовании тысяч детей. Эта информация в настоящее время собирается в исследовательских центрах пяти стран на трех континентах (Китай, Мексика, ОАЭ, Испания и Великобритания). После получения достаточно большого объема данных будет выполнено обучение нейронных сетей, затем, уже в этом году, будет выпущено устройство-прототип. В 2020 г. планируется запуск производства устройств, которые помогут медикам диагностировать и корректировать проблемы со зрением на ранних стадиях возникновения.

По оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 19 млн детей в мире имеют дефекты зрения, но от 70 до 80% из них можно предотвратить или вылечить. В большинстве случаев, таких детей годами не диагностируют, что может привести к серьезному ухудшению их зрения и сказаться на их общем развитии, образовании и социализации. Менее серьезные и легко предотвратимые типы ухудшения зрения в настоящее время затрагивают 12,8 млн детей.

«В последние несколько лет мы работаем над созданием инструмента, способного оценивать зрительные способности детей и выявлять нарушения, — сказала Виктория Пуэйо (Victoria Pueyo), детский офтальмолог из DIVE Medical. — При поддержке компании Huawei, используя технологии искусственного интеллекта, мы стали еще ближе к нашей цели. Мы стремимся внедрить эти технологии по всему миру, и тогда, благодаря общим усилиям, мы сможем бороться с любым типом ухудшения зрения».