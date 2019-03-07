Motorola начала продажи смартфонов moto g7 и g7 power в России. Цены

В России начались продажи смартфонов Motorola moto g7 и moto g7 power.

Александр Романюк, глава бизнес-группы Мобайл в России и Украине, отметил: «Ключевая идея смартфонов этого модельного ряда — это премиальные функции и характеристики флагманских устройств, которые предлагаются в телефонах среднего ценового сегмента. Быстрые процессоры Qualcomm, съемка видео в 4К и режим замедленной съемки, размытие заднего фона при портретной съемке, высокое качество сборки – все это доступно в новой линейке g7. Moto g7 и moto g7 power дополнят модельный ряд смартфонов Motorola, которые уже доступны в ведущих розничных сетях».

Смартфон moto g7 — оптимальный выбор для любителей творчества. Двойная основная камера с разрешением 12 МП, функция размытия заднего фона, технология автоматического распознавания улыбок и объектов Google Lens – все это позволит получить четкие фотоснимки.

Видео в 4К и режим замедленной съемки создадут качественные и креативные видео. Дисплей Max Vision Full HD+ с диагональю 6,2 дюйма (соoтношение сторон 19:9) отлично подходит для просмотра и редактирования отснятого материала.

Ставший на 50% быстрее предыдущего поколения серии g, moto g7 способен справляться с ресурсоемкими задачами, благодаря 8-ядерному процессору Qualcomm Snapdragon 6323 Mobile Platform. Технология быстрой зарядки TurboPower и мощная батарея дают возможность не отвлекаться от креативных задач в течение целого дня. Оригинальный дизайн корпуса и стекло Gorilla Glass формируют премиальный стиль, который соответствует техническим характеристикам.

Новая версия смартфона серии moto g — moto g7 power, создана с учётом потребностей самых активных пользователей, нуждающихся в продолжительном времени автономной работы. Moto g7 power получил одну из самых мощных на рынке батарей ёмкостью 5000 мАч, благодаря которой вы сможете пользоваться смартфоном до 60 часов. Технология TurboPower позволяет за считанные минуты пополнить заряд на несколько часов работы.

Широкоформатный дисплей Max Vision с диагональю 6,2 дюйма (соoтношение сторон 19:9) подходит для просмотра фильмов, видео и игр. Мощный 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 632 Mobile Platform с тактовой частотой 1,8 ГГц обеспечивает быстрый отклик и работу разных приложений. Фото и видео возможности смартфона также на высоте: режим съемки видео в 4К, замедленная видео съемка, портретный режим с размытием заднего фона - лишь немногие из премиальных функций, доступных в moto g7 power.

Рекомендованная розничная цена моделей moto g7 и g7 power в России составит 19 990 руб. и 17 990 руб. соответственно. Новинки будут доступны для покупки в розничных сетях «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, «Связной», «Евросеть», «Билайн» и в интернет-магазине «Ситилинк».

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