Исследование: более половины финансовых компаний за год сталкивались с DDoS-атаками

Qrator Labs представила результаты исследования информационной безопасности в финансовом секторе в 2018 году. Опрос был организован среди банков и платежных систем, работающих в России. В выборку включены банки из рейтинга ТОП 200 по размеру активов.

Количество кибератак в банковской сфере продолжает расти как глобально, так и в России, при этом сами атаки становятся технически все более сложными. Крупнейшие игроки отрасли констатируют рост количества попыток инцидентов в 1,5-2 раза относительно показателей за аналогичный период годом ранее. Осознание масштаба проблемы и рисков стимулирует увеличение инвестиций большинства банков в системы безопасности.

55,3% респондентов, участвующих в исследовании на протяжении двух лет, отметили увеличение своего ИБ-бюджета с 2016 года. Также 35,3% респондентов увеличивали свой бюджет в 2017 году, и 10,6% респондентов адаптировали свой ИБ-бюджет к растущим угрозам непрерывно на протяжении двух лет (2016-2018).

Более половины опрошенных отмечают в числе наиболее существенных последствий от ИБ-инцидентов финансовые издержки, еще около половины – репутационные. Повышение риска отзыва лицензии фиксируют треть респондентов (годом ранее - около четверти).

Обращает на себя внимание реакция финансовых организаций на введенное в конце мая прошлого года европейское регулирование о защите данных. Около четверти опрошенных банков отмечают, что уже привели свои системы в соответствие с требованиями GDPR (General Data Protection Regulation), и еще около трети планируют реализовать эту задачу в ближайший год.

«Учитывая, что требование GDPR предъявляется не российским законодательством, то есть не подразумевает введение санкций и отзыв лицензии ЦБ, тот факт, что уже четверть банковских систем соответствует нормам европейского регулирования, говорит о высокой приоритизации банками работы с клиентами с европейскими паспортами. Самое главное – мы видим, что банки продолжают всерьез относиться к законодательно предписанной безопасности в любом ее виде», – отметил Артем Гавриченков.

Стимулирует к замене ранее внедренных средств ИБ их недостаточный на фоне растущих угроз уровень защиты, что подтверждают пентесты либо уже зафиксированные инциденты (62% опрошенных, 53% - годом ранее). 31% видят такую необходимость в ситуации перехода на новые инфраструктуры (облака и пр.), где используемые решения перестают быть эффективными (более четверти – годом ранее).

При подходе к выбору решения WAF 68% респондентов ориентируются на решение реально возникающих технологических задач: от защиты от атак «нулевого дня» до контроля безопасности часто обновляемого кода. В то же время для трети респондентов ключевой фактор — формальное соответствие требованиям стандарта PCI DSS.

Более половины респондентов из финансового сектора отмечают, что за последний год уровень угроз DDoS вырос (аналогичный результат фиксировался и годом ранее). По оценке еще около четверти опрошенных, количество атак оставалось за тот же период неизменным (более трети – годом ранее).

Более половины респондентов также указывают, что сталкивались с DDoS-атаками за последний год (в прошлом году таковых было 26%). Помимо DDoS, наиболее часто опрошенные компании из финансового сектора сталкиваются по-прежнему с фишингом (46%). Более трети утверждают, что избегали инцидентов ИБ за последний год.

«Среди причин, которые могли спровоцировать подобный рост, можно назвать резкое падение курсов всех криптовалют. DDoS-атаки остаются одним из простейших методов монетизации вредоносного ПО, будь то зараженные серверы или ботнеты, основанные на персональных компьютерах и телефонах. В 2017 году у злоумышленников была возможность с определенной выгодой для себя использовать ботнеты и взломанные серверы для майнинга криптовалют. Как известно, основные затраты от майнинга – это электроэнергия, и если доступ к компьютеру получен нелегитимным образом, то за энергию злоумышленнику платить не приходится, и криптовалюту он получает «из воздуха» вне зависимости от ее объемов. В 2018 году не только в связи с падением обменных курсов, но и категорической нестабильностью курса криптовалют для злоумышленников определенную привлекательность вновь обрели «старые добрые» способы зарабатывания на ботнетах: проведение атак с целью вымогательства», – отметил Артем Гавриченков.

Большинство респондентов (65%) считают самым эффективным средством противодействия DDoS гибридные решения (на стороне клиента с участием операторского решения, либо распределенной сети).

Рост количества банков, привлекающих внешние решения для защиты от атак, также во многом связан с повышенным уровнем угроз за последний год и ростом числа высокоскоростных DDoS-атак с использованием техники амплификации на основе memcache, LDAP-амплификации, атак с использованием протокола CoAP (Constrained Application Protocol) и пр.

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