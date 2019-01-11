Интеллектуальная платформа Abbyy Flexicapture научилась понимать тексты на естественном языке

Abbyy дополнила платформу Abbyy Flexicapture технологиями обработки естественного языка (Natural language proccessing, NLP). Теперь решение может извлекать данные из неструктурированных документов, таких как договоры, уставы, доверенности, письма или тексты новостей. Кроме того, в решении появилась функциональность для оценки и улучшения качества изображений, а также мобильный клиент. Эти возможности делают Abbyy Flexicapture универсальной платформой для интеллектуальной обработки любой информации из различных источников, включая смартфоны.

Благодаря технологиям NLP платформа умеет находить в текстах документов важные сущности, такие как имена, названия организаций и адреса, а также выявлять значимые факты и связи между ними. С новыми функциональными модулями NLP Abbyy Flexicapture юристы смогут быстрее анализировать многостраничные договоры, выявлять значимые условия сделки и создавать карточки документов в корпоративной системе. Специалисты по закупкам – автоматически собирать из тендерной документации данные о предыдущем опыте компании, стоимости услуг и сроках выполнения работ. Это позволит им тратить в 2,5-3 раза меньше времени на выбор оптимальных поставщиков и снижать расходы на неэффективные закупки. С помощью платформы банки смогут в 2,5-4 раза быстрее открывать счета для малого и среднего бизнеса.

Abbyy Flexicapture извлекает информацию даже из изображений низкого качества – например, размытых снимков или деформированных документов. Платформа может обрабатывать изображения со сложным фоном, печатями, водяными знаками, голограммами или исправлениями ручкой. Решение обрезает скан или фотографию по границам документа, выравнивает фон, повышает резкость текста и удаляет ненужные элементы, такие как подписи и печати. Если система понимает, что качественно распознать данные не удастся, то отправляет пользователю уведомление о необходимости сделать еще одну фотографию или скан. Это помогает снизить нагрузку на сотрудников компании, заранее исключив изображения, не пригодные для обработки.

Теперь платформа Abbyy Flexicapture поддерживает и мобильный ввод данных. С помощью Abbyy Flexicapture Mobile Client пользователь может сфотографировать документ на телефон и отправить его на сервер Abbyy Flexicapture. Приложение будет полезно для выездных менеджеров – к примеру, чтобы быстро обрабатывать клиентские документы при удаленном оформлении счета, страхового полиса или карты лояльности.

«Один из признаков цифровой организации – это умение качественно работать с большим объемом данных. Это дает возможность создавать востребованные продукты, вовремя оценивать риски, нанимать лучших специалистов и менять финансовую стратегию. Abbyy Flexicapture выводит обработку информации на новый уровень, позволяя быстро извлекать данные из договоров, резюме, писем и любых других документов. Решение легко встроить в большинство бизнес-процессов, в том числе с применением RPA. С платформой Abbyy программные роботы и другие системы-потребители в ИТ-ландшафте предприятия становятся умнее и производительнее: они не просто переносят данные, а полноценно работают с бизнес-информацией», – отметил Дмитрий Шушкин, генеральный директор Abbyy Россия.

Новые возможности и модули Abbyy Flexicapture: технологии NLP для обработки данных из неструктурированных документов; автоматическое улучшение изображений для эффективной работы с документами любого качества; Abbyy Flexicapture Mobile Client – приложение на iOS или Android для быстрой и удобной передачи данных из документов, сфотографированных на мобильные устройства; готовые коннекторы к RPA-системам ведущих производителей. Abbyy Flexicapture расширяет функциональность сторонних решений с помощью технологий интеллектуальной обработки информации.