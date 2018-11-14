Samsung представила процессор Exynos 9820 с нейронным модулем

Samsung Electronics представила флагманский процессор Exynos 9 Series 9820. Exynos 9820 оснащен модифицированным CPU четвертого поколения, 2-гигабитным модемом LTE Advanced Pro и улучшенным модулем нейронных вычислений (NPU), обеспечивающими новый уровень возможностей при обработке задач.

«По мере того, как популярность функций и сервисов, использующих технологии искусственного интеллекта, растёт, а сфера их применения в мобильных устройствах непрерывно расширяется, повышаются и требования к вычислительной мощности процессоров, — сказал вице-президент по маркетингу System LSI Samsung Electronics Бен Гур (Ben Hur). — Интеллектуальные возможности процессора Exynos 9 Series 9820, обеспечиваемые за счет интегрированного нейронного модуля, энергоэффективных модифицированных ядер в составе CPU, 2-гигабитного интегрированного LTE модема и улучшенных мультимедийных возможностей, открывают перед мобильными устройствами новые горизонты возможностей по обработке приложений на базе искусственного интеллекта».

Процессор Exynos 9820 — мощный интеллектуальный двигатель с выделенным аппаратным ускорителем ИИ — модулем нейронных вычислений, который справляется с задачами в 7 раз быстрее своих предшественников. Благодаря NPU вычисления алгоритмами искусственного интеллекта могут обрабатываться непосредственно на мобильном устройстве без необходимости отправки данных на сервер, что сокращает время выполнения и упрощает защиту персональной информации. Нейронный модуль позволяет реализовать целый ряд новых функций и технологий, среди которых мгновенная настройка оптимальных параметров фотосъёмки на основании данных об окружающем освещении и распознавание объектов для приложений, использующих технологии дополненной и виртуальной реальности.

Благодаря улучшенной архитектуре, модифицированные ядра четвёртого поколения Exynos 9820 обеспечивают 20-процентный прирост одноядерной производительности и 40-процентное повышение энергетической эффективности по сравнению с предшественником, что позволяет значительно быстрее загружать данные и переключаться между приложениями. Помимо этого примерно на 15% повысилась и многоядерная производительность. Новый мобильный процессор получил встроенный графический модуль Mali-G76, обеспечивающий 40-процентное повышение производительности при сниженном на 35% энергопотреблении, что позволяет дольше играть в ресурсоёмкие игры или использовать интерактивные приложения с дополненной реальностью.

Встроенный в процессор модем LTE-Advanced Pro обеспечивает быстрый беспроводной доступ в интернет со скоростью скачивания до 2,0 Гбит/с, агрегацию 8 несущих частот и скорость по каналу «вверх» до 316 Мбит/с. Благодаря скачиванию на скоростях до 2,0 Гбит/с загрузка кинофильма в разрешении FHD с весом файла 3,7 ГБ занимает около 15 с, а ресурсоёмкие многопользовательские онлайн-игры обрабатываются без сбоев и торможений. Благодаря возможности объединения большего количества несущих частот вместе с 4x4 MIMO (Multiple-Input, Multiple-Output) антенной, схемой 256-QAM (Квадратурной амплитудной модуляции) и усовершенствованной технологией использования лицензированных и нелицензированных частотных диапазоновLicensed-Assisted Access (eLAA), этот модем демонстрирует невероятно быструю и при этом стабильную связь даже во время движения.

Чтобы гарантировать захватывающие впечатления от взаимодействия с мультимедийным контентом, Exynos 9820 получил мультиформатный кодек (MFC) с поддержкой кодирования и декодирования видео в формате 4K UHD с частотой 150 кадров в секунду. Кодек способен также обрабатывать 10-битные цвета, обеспечивая максимально точную цветопередачу и широчайший цветовой охват.

Начало массового производства процессоров Exynos 9 Series 9820 намечено на конец 2018 года.