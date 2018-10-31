«Битрикс24.Сайты» выпустил специальный шаблон к Хэллоуину

Создатели бесплатного конструктора сайтов от сервиса «Битрикс24» сделали для компаний малого и среднего бизнеса тематический шаблон к Хэллоуину для лендингов.

Шаблон полностью бесплатный и состоит из 21 блока: обложка; текст; текст с картинками; картинки и галереи; видео; заголовок; колонки; кнопки и ссылки; разделитель; меню и шапка сайта; подвал сайта; CRM-форма; расписание; команда; отзывы; этапы; тарифы; партнеры; о проекте; контакты; соцсети.

Дизайн лендинга оформлен в стиле Хэллоуина.

Выпуск праздничных шаблонов «Битрикс24.Сайты» помогает компаниям быстро создавать лендинги или более сложные веб-проекты, посвященные акциям к праздничному ажиотажу онлайн-покупателей.

Клиенты «Битрикс24.Сайты» могут воспользоваться праздничными шаблонами к следующим праздникам: День Влюбленных, 14 февраля; День Защитника отечества, 23 февраля; Международный женский день, 8 марта; День Смеха, 1 апреля; Пасха, 8 апреля; Хэллоуин, 31 октября; Рождество, 24 декабря; Новый Год, 31 декабря.

Также пользователю доступны: 5 ГБ облачного хранилища; один сайт с неограниченным количеством страниц; CRM-формы; открытые линии (чаты с покупателями из ВК, Facebook, Insta, Viber, Telegram в «одном окне»); форма оплаты заказов; метрики Google и «Яндекс» (пользователю достаточно просто ввести в «админке» ID самой метрики); метатеги (упрощенная система позволяет сайту расти в поисковой выдаче); вставка данных с YouTube, Vimeo, Instagram, Google Maps; поддержка протокола безопасности HTTPS.

«Битрикс24.Сайты» был запущен 17 ноября 2017 г. За год им воспользовались более 63 тыс. компаний. С помощью сервиса они создали более 1,1 млн сайтов.

Сергей Кулешов, эксперт сервиса «Битрикс24», сказал: «Тематические праздники всегда увеличивают спрос на определённые товары и услуги. Бизнесу нужно "отрабатывать" ситуационный ажиотаж максимально эффективно. У компаний среднего и малого бизнеса не всегда есть время и ресурсы на долгую разработку сайтов. Готовые лендинги с тематическими шаблонами помогают сфокусироваться на продажах и заработать на повышенном спросе.».