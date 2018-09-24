«Аурига» открывает новый центр разработки в России

«Аурига», одна из ведущих компаний в области заказной разработки программного обеспечения, продолжает наращивать свое присутствие в России. В 2018 году открылся новый офис «Ауриги» в Новосибирске, образовательном и научном центре Сибири.

Новосибирский офис будет служить центром разработки программных решений для заказчиков из различных отраслей.

Новый филиал расположен в технопарке Новосибирского Академгородка. Академгородок – дом для многих технологических компаний, инкубатор для инновационных стартапов и место встречи разработчиков, ученых, предпринимателей. Здесь же находится Новосибирский государственный университет (НГУ) – один из национальных исследовательских университетов России. Около 40% выпускников НГУ работают в высокотехнологичных компаниях, а до 80% ИТ-специалистов в городе являются выпускниками именно этого университета.

Вячеслав Ванюлин, Генеральный директор ООО «Аурига», строит большие планы в отношении Новосибирского офиса: «Спрос на высококвалифицированных инженеров-разработчиков у наших международных клиентов неуклонно растет. Это заставляет нас все время искать профессионалов с опытом в нишевых областях и конкретных технологиях. К счастью, Россия славится программистами мирового уровня, а Сибирь – один из самых крупных источников инженерных талантов. Решение открыть центр разработки в Новосибирске, третьем по величине городе России с сильным научным потенциалом, стало логичным шагом в нашей стратегии роста. Город располагает развитой ИТ-инфраструктурой, здесь есть современный технопарк и большой пул специалистов для закрытия даже самых сложных технических вакансий».

Это уже четвертый офис «Ауриги» в России за пределами Москвы. В 2006 г. был открыт центр разработки в Нижнем Новгороде, в 2009 г. в Ростове-на-Дону, в 2015 г. в Санкт-Петербурге. На данный момент в этих центрах работает свыше 300 первоклассных инженеров, ведется разработка сложного программного обеспечения для медицины, авионики, телекоммуникаций, финансов и прочих отраслей.

Компания «Аурига» предоставляет услуги по разработке высокотехнологичного ПО клиентам из России, Америки и Европы. Центральный офис компании находится в США, центры разработки – в России и Литве. Компания оказывает полный спектр услуг по разработке, тестированию, поддержке, интеграции и развертыванию ПО. Среди клиентов Ауриги – Barclays, Broadvision, Chrysler, Digital Guardian, Dräger Medical, Hewlett-Packard, Home Credit, IBM, КРОК, Сбербанк России и другие.