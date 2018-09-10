Navicon и IBM расскажут об «умной» цифровизации бизнеса

20 сентября в Москве состоится крупнейший ежегодный форум об инновациях для бизнеса Navicon. DataTalks 2018. В этом году бизнес-практики и эксперты-визионеры отрасли расскажут, как построить цифровой бизнес нового поколения – «smartcompany 2.0».

Руководители бизнеса по всему миру внедряют передовые технологии в работу компаний, оснащают производства по последнему слову техники – и при этом не получают существенного финансового результата от инвестиций. Только 25% инновационных инициатив раскрывают весь свой потенциал, подсчитали в PWC. Чтобы построить настоящую «умную» компанию, оптимизировать бизнес-процессы и улучшить ежедневную рутину сотрудников, нужно осознанно вести компанию по пути цифровой трансформации. Mindfulness в бизнесе станет основной темой для дискуссий на форуме Navicon. DataTalks.

Как сохранить конкурентоспособность на рынке, где принимают решения умные алгоритмы? Как разработать эффективную долгосрочную стратегию инноваций и стать «умной компанией»? Зачем мне CDO? Сможет ли HR-as-a-Serviceзаменить HR-отдел? Нужен ли моей компании искусственный интеллект? На пленарной дискуссии Navicon. DataTalks эксперты помогут ответить на эти и многие другие вопросы.

В пленарной дискуссии «Культура осознанных инноваций: как строят свой бизнес умные компании» примут участие: Александр Тихонов, директор департамента аналитических решений, IBM Россия и страны СНГ, Денис Яклаков, заместитель генерального директора акционерного общества «Сбербанк Лизинг», Антон Рудь, вице-президент «МИнБанк», Наталия Малышева, генеральный директор Staffjet и Артём Стрельников, руководитель научно-производственных проектов ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина».

В рамках тематических секций эксперты разберут кейсы внедрения инноваций и приведут их финансовые результаты.

Секция 1. Трансформация маркетинга и продаж. Намечено обсуждение увеличение продаж с применением новейших технологий, таких как RPAи deeplearning, организация мониторинга цен конкурентов, контроль тендерных площадок, собор данных о продажах дистрибьюторов. Будет затронута тема best time channel communication и многое другое.

Секция 2. Трансформация производства и сервиса. Пройдет разбор контроля движения транспортных средств через внешние порталы логистических компаний, оптимизации графика работы ремонтных бригад и прогнозирования поломки оборудования.

Секция 3. Трансформация финансов. Пройдет обсуждение возможности изменения процессов бюджетирования и финансового планирования в компаниях при переходе к smartcompany 2.0, а также того, какие подходы к созданию комплексной системы бюджетирования и отчетности уже доказали свою успешность, как именно RPA влияет на решение рутинных задач департамента и чем поможет «умное» распознавание изображений при работе с потоком входящей документации.

Секция 4. Трансформация HR. Будут затронуты вопросы трансформации HR при построении умной компании 2.0. Пройдет разбор подготовки HR к цифровой трансформации бизнеса. Будет продемонстрировано, что такое аналитика человеческого капитала и почему она необходима компании. Пройдет изучение инструментов, позволяющих сегодня своевременно оценить эффективность сотрудников или вероятность их ухода, что такое браслеты для контроля эмоционального выгорания, как применить RPA и другие технологии в работе HR.

Форум пройдет 20 сентября 2018 г. в пространстве Digital October (Берсеневская Hабережная, 6, стр. 3), начало в 9:00.

Участие в форуме бесплатное при условии предварительной регистрации. Получить дополнительную информацию о форуме, ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно по адресу http://naviconforum.ru.