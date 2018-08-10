«Связной | Евросеть»: спрос на услугу «трейд-ин» вырос в 65 раз

«Связной | Евросеть» подвел результаты расширения программы «трейд-ин». Менее чем за год количество подержанных смартфонов, которые по программе «трейд-ин» обменяли на новые аппараты покупатели компании, выросло более чем в 65 раз.

«Во II квартале 2017 г. в наши магазины на обмен принесли около 1,5 тыс. аппаратов, а в апреле-июне 2018 г. — уже порядка 100 тыс. шт. Именно на II квартал этого года пришелся резкий рост популярности "трейд-ин"», — сказала Дагмара Иванова, коммерческий директор объедиенной компании «Связной | Евросеть».

В июле 2017 г. «Связной» стал первым российским ритейлером, который предоставил «трейд-ин» смартфонов в своих 113 магазинах. Уже в августе 2017 г. ритейлер масштабировал программу »трейд-ин» на все магазины «Связного» и C-store. Теперь в магазинах крупнейшей сети принимаются смартфоны не только Apple и Samsung, но также и Huawei/Honor, LG, Xiaomi, Nokia, OPPO и Sony. Кроме того, сдать по «трейд-ин» в «Связном» теперь можно также iPad и планшеты бренда Huawei. Можно поменять с доплатой не только старый смартфон на новый, но и купить в «трейд-ин» планшет, а в магазинах Cstore — MacBook и iMac.

По итогам II квартала 2018 г. клиенты «Связного» чаще всего меняли устройства на смартфоны Samsung — их доля в общем количестве приобретенных устройств составила 53%. На втором месте оказались iPhone — 38% приобретенных устройств по программе «трейд-ин». Популярностью пользовались и смартфоны брендов Xiaomi, Nokia, а также iPad и iMac. Во II квартале 2018 г. клиенты «Связного» сдавали по «трейд-ин» преимущественно продукцию Apple — 56% от общего количества сданных устройств, у бренда Samsung доля составила 35%. Также клиенты сдавали устройств брендов LG, Xiaomi, Nokia и Huawei/Honor.

«Стартовавшая в марте 2018 г. программа "трейд-ин" на Samsung стала сверхпопулярна у клиентов. В рамках этой услуги во II квартале 2018 г. клиенты чаще всего приносили на "трейд-ин" модели Galaxy А5, S6 и S7, а в качестве нового смартфона преимущественно выбирали Samsung S9, S9+ и Galaxy А8», — отметила Дагмара Иванова.

Скидка на новое устройство по программе «трейд-ин» может доходить до 100%, в зависимости от сдаваемой и приобретаемой моделей. В среднем скидка на покупку нового устройства по «трейд-ин» в объедиенной компании «Связной | Евросеть» составляет 40%. Например, при обмене iPhone 8 64 Gb на Samsung Galaxy S9.