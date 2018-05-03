LG представила новый смартфон G7 ThinQ

LG Electronics (LG) представила новый премиальный смартфон LG G7 ThinQ. Новинка оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 845 и представлена в модификациях с 4 ГБ/6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ / 128 ГБ встроенной памяти. 6,1-дюймовый дисплей почти на полдюйма больше в длину, чем у предшествующей модели. LG G7 ThinQ сконструирован для управления одной рукой.

Подчеркивая новую эстетику дизайна серии G, полированный металл придает смартфону LG G7 ThinQ изящный вид, дополненный стеклом Gorilla Glass 5 как на фронтальной, так и на тыльной поверхностях смартфона, что повышает прочность его корпуса. LG G7 ThinQ сертифицирован по стандарту пыле- и влагозащиты IP68. Смартфон прошел 14 испытаний на прочность по стандарту MIL-STD 810G, разработанному для оценки эксплуатации гаджетов в сложных условиях.

LG G7 ThinQ оснащен 8 МП фронтальной камерой и двумя основными объективами в по 16 МП в стандартном и широкоугольном формате Super Wide Angle, которые обеспечивают более высокое разрешение на снимках, что позволяет запечатлеть большее количество деталей. Фирменная широкоугольная камера LG помогает снимать красивые пейзажи с меньшими искажениями по краям кадров, а селфи стали выглядеть четче и в два раза более естественно, по сравнению с фотографиями, созданными с помощью предыдущих моделей смартфонов LG.

Инженеры компании еще больше расширили возможности камеры на основе функций искусственного интеллекта (AI), которые впервые дебютировали в LG V30S ThinkQ. Теперь AI CAM предлагает 19 режимов съемки, вместо восьми. Пользователи могут улучшить свои фотографии, выбрав один из среди четырех предустановленных фильтров, которые предлагаются в меню после того, как камера идентифицирует объект или сцену.

Фотосъемка в условиях низкой освещенности на LG G7 ThinQ переходит на совершенно новый уровень с камерой Super Bright Camera. С этой технологией кадры выглядят в 4 раза ярче обычных фотографий, снятых в тусклом свете. Благодаря слаженной работе датчика изображений и программной обработки, функция искусственного интеллекта автоматически регулирует настройки камеры при съемке в условиях низкой освещенности, настраивая наилучший баланс яркости, четкости, разрешения и цветовой палитры для каждого отдельного снимка.

LG также добавила новые функции, которые делают фотосъемку на LG G7 ThinQ еще более приятной. В режиме Live Photo «живые фотографии» захватывает одну секунду до и после нажатия затвора, фиксируя неожиданные моменты или выражения лиц, которые обычно пропускаются. С помощью функции распознавания лиц, пользователи могут применять стикеры для создания смешных 2D и 3D накладок, таких как солнцезащитные очки и повязки, которые можно предварительно просмотреть на дисплее.

Устройство снабжено аккумулятором емкостью 3000 мАч, работает под управлением ОС Android Oreo и весит 162 грамма.

В ближайшие дни LG G7 ThinQ появится в Южной Корее, за которой последуют крупные рынки в Северной Америке, Европе, Латинской Америке и Азии. Цена и другие подробности будут анонсированы в каждой стране отдельно ближе к старту продаж.