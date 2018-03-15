Schneider Electric представила новую цифровую экосистему для партнеров

Schneider Electric сообщила об открытии глобального портала Partner Relationship Management (PRM) для партнеров бренда APC by Schneider Electric. Пилотный запуск проекта состоялся в прошлом году в Испании, а сегодня новая платформа доступна реселлерам и дистрибьюторам в странах Северной Америки, Китае, Франции, Германии, Швеции, Великобритании, России, Австралии, Индонезии, Индии, Бразилии и Турции. Ее главная задача - обеспечить круглосуточное обслуживание партнеров и возможность работы с сервисами компании с любого устройства, включая смартфоны и планшеты.

Экосистема Partner Relationship Management включает множество инструментов, управляющих цифровыми каналами взаимодействия со Schneider Electric. Портал содержит описания партнерских программ и дает доступ к сетям поддержки, маркетинговым инструментам, программам повышения доходности, различным дополнительным материалам и средствам обучения для прохождения ежегодной аттестации, а также получения следующего уровня в программе лояльности. Здесь можно вступить в программу iRewards, пройти онлайн-обучение, а также получить исчерпывающие сведения о предложениях Schneider Electric для всех каналов продвижения продуктов и решений.

«Раньше данные были рассредоточены по разным сайтам, а теперь у нас есть единая точка входа для партнеров по всем направлениям деятельности Schneider Electric. Удобные короткие ссылки, развитая функциональность, постоянно обновляемое наполнение - мы разместили в одном месте все нужные партнерам сведения и добавили новые инструменты, некоторые из которых уже внедрили, а о других будем рассказывать по мере запуска, - сказала Мария Федорина, менеджер по работе с партнерскими программами подразделения IT Division компании Schneider Electric. - Partner Relationship Management - глобальная платформа, локализованная для России. Пользователи довольны нововведением и дают исключительно позитивные отзывы, но основная волна регистраций началась только сейчас. С января у нас проходит аудит партнеров на соответствие статусам, и в процессе аттестации они будут работать уже с новыми инструментами».

До недавнего времени ИТ-дистрибьюторы и реселлеры регистрировались сайте www.apc.ru, а партнеры по другим направлениям деятельности компании - на www.schneider-electric.com. Единый портал стал ещё одним шагом на пути интеграции бизнеса APC в инфраструктуру Schneider Electric. На сегодняшний день новая платформа решает в основном задачи обучения и аттестации партнеров, однако она постоянно дорабатывается, и пользователям становятся доступны другие сервисы.