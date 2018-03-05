Positive Technologies: 100% реальных атак по перехвату SMS-сообщений достигают цели

Согласно результатам мониторинга Positive Technologies, злоумышленники следят за абонентами, перехватывают звонки, обходят системы тарификации, блокируют пользователей. Только один крупный оператор с абонентской базой в несколько десятков миллионов человек ежесуточно подвергается более чем 4 тысячам кибератак.

Проекты по мониторингу безопасности в сетях SS7 проводились для крупных операторов связи Европы и стран Ближнего Востока. Атаки с целью мошенничества, нарушения доступности абонентов, перехвата абонентского трафика (в том числе звонков и SMS-сообщений) в сумме составили менее двух процентов. Однако подобные угрозы являются наиболее опасными для пользователей.

Согласно результатам исследования, успешными для злоумышленников являются 100% атак, направленных на перехват SMS-сообщений. При этом кража передаваемых таким образом одноразовых кодов чревата компрометацией систем ДБО, мобильных банков, интернет-магазинов, порталов государственных услуг и множества других сервисов. В 2017 году примером подобной атаки послужил перехват SMS-сообщений абонентов немецкого сотового оператора, в результате чего были похищены деньги с банковских счетов пользователей.

Другой вид атак — отказ в обслуживании — представляет угрозу для электронных устройств интернета вещей. Сегодня к сетям мобильной связи подключены не только отдельные устройства пользователей, но и элементы инфраструктуры умных городов, современные промышленные предприятия, транспортные, энергетические и иные компании.

Серьезные опасения связаны и с мошенничеством в отношении оператора или абонентов. Существенная часть таких атак пришлась на несанкционированную отправку USSD-запросов (81%). Подобные запросы позволяют осуществить перевод денег со счета абонента, подписать абонента на дорогостоящую услугу или отправить фишинговое сообщение от имени доверенного сервиса.

Безопасность сетей мобильной связи все еще находится на низком уровне, что подтверждается результатами работ по анализу защищенности сетей SS7, представленными в первой части отчета. В выборку попали данные 24 наиболее информативных проектов в сетях операторов стран Европы (в том числе России) и Ближнего Востока в 2016—2017 годах, половина которых имеют объем абонентской базы более 40 миллионов человек.

Практически в каждой сети можно прослушать разговор абонента или прочитать входящие SMS-сообщения, а мошеннические операции можно успешно проводить в 78% сетей. Все сети содержат опасные уязвимости, которые позволяют нарушить доступность сервисов для абонентов.

«Операторы осознают существующие риски и делают выводы: в 2017 году во всех исследованных сетях функционировала система SMS Home Routing, а в каждой третьей сети была установлена система фильтрации и блокировки сигнального трафика, — отметил руководитель отдела безопасности телекоммуникационных систем Positive Technologies Дмитрий Курбатов. — Но этого мало. На сегодняшний день все сети оказались подвержены уязвимостям, связанным как с частными случаями некорректной настройки оборудования, так и с архитектурными проблемами сигнальных сетей SS7, которые невозможно устранить имеющимися средствами».

В отчете отмечается, что только комплексный подход к решению проблем безопасности, включающий регулярное проведение анализа защищенности, поддержание настроек сети в актуальном состоянии, постоянный мониторинг сигнального трафика и своевременное выявление нелегитимной активности, может обеспечить высокий уровень защиты от преступников.