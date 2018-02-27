Western Digital представила два новых NVMe накопителя PC SN720 и PC SN520

Western Digital Corporation (WDC) представила две новых модели NVMe накопителей: Western Digital PC SN720 и Western Digital PC SN520. Оба устройства построены на базе архитектуры хранения NVMe, которая способна масштабироваться и адаптироваться к самым различным новым применениям, начиная с инфраструктуры интернета вещей и периферийных вычислений и заканчивая мобильными вычислительными системами.

Новая клиентская архитектура и продуктовое портфолио Western Digital NVMe позволят производителям оборудования интернета вещей и вычислительных устройств, в том числе: тонких и легких систем, устройств «два в одном», встраиваемых ПК и систем мониторинга, - реализовывать захват и обработку больших объемов данных в режиме реального времени на периферии в инфраструктуре умного города, умного дома или в системах для работы с персональными данными. С появлением широкополосных технологий, таких как: мобильные сети пятого поколения, технологии дополненной реальности или системы распознавания лиц, - новые приложения смогут в полной мере использовать преимущества высокой производительности, низкого энергопотребления и большой емкости NVMe устройств, а технология Western Digital 3D NAND позволит обеспечить оптимальный пользовательский опыт.

«Требования к производительности современных ПК продолжают расти, что обусловлено появлением новых приложений, в том числе, с использованием технологий виртуальной реальности и искусственного интеллекта, а также возрастающими требованиями компьютерных игр, приложений для редактирования видео в разрешении 4K и появлением других задач, – отметил Боб О’Доннел (Bob O’Donnell), президент TECHnalysis Research. – В итоге, производители ПК стараются добиться того, чтобы подсистемы хранения данных были способны удовлетворить новые требования, и с этой целью внедряют такие технологии, как NVMe и высокоскоростные твердотельные накопители. Кроме того, мы видим аналогичные требования к системам хранения данных и в других сферах, в том числе: приложениях интернета вещей на производстве, медицинском оборудовании, системах видеонаблюдения и многих других сегментах».

Микропрограммное обеспечение (прошивка) новых твердотельных NVMe накопителей, а также архитектура контроллера созданы специально для того, чтобы в полной мере реализовать преимущества высокой производительности и масштабируемости технологии Western Digital 3D NAND, и эти разработки полностью соответствуют эволюции технологии NAND в компании.

«Благодаря новой вертикально интегрированной SSD платформе мы можем оптимизировать архитектуру для работы с нашими NAND технологиями для минимизации задержек и энергопотребления, но что более важно, все это позволяет оптимизировать устройства для работы со все большим числом различных приложений с поддержкой NVMe, – сказал Эйал Бек (Eyal Bek), старший директор по твердотельным накопителям для клиентских систем в бизнес-подразделении Devices Business Unit в корпорации Western Digital. – Эта масштабируемая архитектура позволяет создавать устройства самой различной емкости и производительности, и в то же время упростить требования к сертификации системы и, таким образом, ускорить появление новых продуктов на рынке».

Устройства Western Digital PC SN720 и Western Digital PC SN520 стали первыми твердотельными NVMe накопителями, построенными на базе этой новой платформы, и призваны обеспечить широкий спектр опций с точки зрения NVMe производительности, форм-факторов и параметров энергопотребления.

Western Digital PC SN720 доступен в модификациях емкостью 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ в одностороннем форм-факторе M.2 2280. Накопитель обеспечивает один из самых высоких в отрасли показателей последовательной скорости чтения/записи до 3400 МБ/с и 2800 МБ/с соответственно. Заказчикам предоставляется пятилетняя ограниченная гарантия.

Western Digital PC SN520 представлен моделями емкостью 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ в односторонних форм-факторах M.2 2280, M.2 2242 и M.2 2230.

Новые твердотельные NVMe накопители Western Digital PC SN720 и Western Digital PC SN520 можно увидеть в работе на выставке Embedded World и на Всемирном мобильном конгрессе. Посетители смогут оценить, как накопители Western Digital PC SN720 и Western Digital PC SN520, представленные в самых различных форм-факторах, позволяют создавать ультратонкие и сверхкомпактные системы, сочетающие в себе компактные габариты, низкое энергопотребление и высокую производительность.

Кроме того, на выставке Embedded World корпорация Western Digital покажет, каким образом благодаря твердотельным накопителям настоящие и будущие приложения интернета вещей находят новые применения в умном городе, а также расскажет о важности низких задержек и высокой емкости накопителей с точки зрения современных шлюзов для интернета вещей.